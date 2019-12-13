Стало известно о распаде Украины

По словам политика, если страна пойдет на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования конфликта в Донецкой народной республике, ряд украинских территорий может попасть под "вассальную зависимость" от России. Мужчина заметил, что это не сулит ничего хорошего для Незалежной.
"Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от Российской Федерации", – передает слова Климкина URA.ru. Он подчеркнул, что некоторые его коллеги придерживаются того же мнения.
Кроме того, экс-глава МИД Украины уточнил, что существует три варианта мирного урегулирования событий в Донбассе. В качестве первого мужчина назвал замораживание конфликта и сохранение статуса-кво.
"Однако, во-первых, нет никакой гарантии, что Российская Федерация не разрушит этот статус в любой момент. Во-вторых, этот статус, вероятно, будет способен заблокировать будущее членство в ЕС и НАТО", – цитирует политика телеканал "360".
Вторым вариантом Климкин назвал решение властей пойти на компромиссы с Россией. Однако, как было сказано выше, это может обернуться большими неприятностями для Незалежной вплоть до распада государства.
Третий вариант, как отмечает НСН, это "борьба до победы", но такое развитие событий может не поддержать народ Украины. Международное сообщество тоже не одобряет боевой способ урегулирования конфликта.
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