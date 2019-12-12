Раскрыта цель опасной выходки Украины после переговоров в Париже

Разговоры о планах украинских властей пересмотреть минские соглашения перед очередным саммитом поставили под удар не только мирный процесс в Донбассе, но и репутацию Владимира Зеленского. Президент Украины рискует окончательно утратить доверие со стороны мировых лидеров и встретить бесславный конец своей карьеры как слабый и не способный ни на что повлиять лидер.
При этом, как считают эксперты, Киев мог действовать даже не в своих собственных интересах. "Я думаю, что, безусловно, это определенное влияние некоторых внешнеполитических факторов, которые не заинтересованы в исполнении минских соглашений, в умиротворении и вообще в чем бы то ни было позитивном на территории Евросоюза и в целом Евразийского пространства между Россией и Евросоюзом", – рассказал корреспонденту "Дни.ру" политолог Богдан Безпалько.
Отметим, ранее эксперты отмечали зарождающийся конфликт между Евросоюзом и США. По их мнению, отстранение американских специалистов от разработки подходов к проведению в жизнь мирного процесса в Донбассе сильно ускоряет его. А малейшее участие специалистов из-за океана, наоборот, каждый раз грозит спровоцировать очередное обострение.
Администрация Зеленского подделала перевод итогового коммюнике саммита в нормандском формате. Ничего необычного, минские соглашения у них тоже свои, для внутреннего потребления, сильно отличающиеся от оригинала. Добрая традиция со времён Порошенко.— Голос Мордора (@spacelordrock) December 11, 2019
Причина такого подхода, по мнению экспертов, кроется в желании американских политиков ослабить Европу затяжным конфликтом на ее территории, а также не дать наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Поэтому, возможно, именно Вашингтон толкает Киев на опасные шаги.
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