Раскрыта цель опасной выходки Украины после переговоров в Париже

Украинские власти не по своей инициативе поставили под удар собственную репутацию и перспективы мирного процесса, считают эксперты. В разговоре с "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько предположил, что планы автора этой идеи куда масштабнее.

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