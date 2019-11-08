В Кремле поддержали озвучившего смертельный диагноз Макрона

Смертельный диагноз, озвученный Эммануэлем Макроном, не касался ни его самого, ни его соратников или оппонентов, а относился к Североатлантическому альянсу. Учитывая военную мощь НАТО, смерть мозга такой структуры совершенно справедливо может вызывать определенные опасения.
Впрочем, российские власти спешить с выводами не стали. Как отметил Дмитрий Песков, Кремль не может констатировать, жив или мертв этот военный блок, а также определить, какие именно "части тела" альянса находятся в коматозном состоянии. "Мы не патологоанатомы", – цитирует "Царьград" пресс-секретаря президента России.
Более подробно он прокомментировал слова Эммануэля Макрона, относящиеся к трем возможным сценариям развития России. "Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту", – цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.
Он отметил, что российский лидер высоко ценит дискуссии со своим французским коллегой по вопросу двусторонних отношений и региональных проблем. "Но, конечно, сценарий нашего развития – это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития", – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков отметил, что в экспертных кругах нередко можно услышать откровенно русофобские, поверхностные апокалиптические сценарии. То, что было озвучено Эммануэлем Макроном, выгодно отличается от подобного рода заявлений.
Напомним, в интервью журналу The Economist президент Франции высказал мнение, что у России есть три сценария развития. Первый, и, судя по всему, больше всего импонирующий самому Эммануэля Макрону, заключается в выстраивании конструктивных отношений с Евросоюзом. Второй предполагает, что страна станет сверхдержавой с опорой исключительно на собственные силы. Однако это, оговорился французский лидер, маловероятно. Третий путь заканчивается превращением Москвы в вассала Пекина, что, однако, вряд ли устроить российское руководство.
А вот отсутствие координации между США и другими членами Североатлантического альянса подтолкнули Эммануэля Макрона как раз к апокалиптическим предсказаниям. "То, что мы сейчас наблюдаем, – это смерть мозга НАТО", – поставил он военному блоку смертельный диагноз.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Гей секс