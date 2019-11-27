"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку

Ранним утром 27 ноября стало известно о совместном заявлении министров иностранных дел четырех стран – Украины, Эстонии, Литвы и Швеции. В России над их требованием предоставить беспрепятственный проход в Азовском море только посмеялись.

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