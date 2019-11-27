"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку

В заявлении глав внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции содержатся требования к России по обеспечению беспрепятственного доступа в украинские порты в Азовском море. Претензии выглядят удивительно для тех, кто знаком с ситуацией.
"А кто им запрещал в Азовское море входить? Это очередная ложь и провокация киевской власти", – цитирует телеканал "360" политолога Олега Глазунова.
В эфире радио Sputnik эксперт заметил, что подобный выпад укладывается в общее русло антироссийской риторики Запада, привыкшего бросаться голословными обвинениями. Инициатором конкретно этой провокации, судя по всему, выступил Киев.
"Это информационная атака на Россию с целью выставить ее в неприглядном виде", – уверен Глазунов.
Претензии глав дипломатии четырех стран удивили и члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова. "Если по сути заявления, то никаких препятствий по Керченскому проливу как гражданских, так и военных судов нет. Просто надо это делать по установленным нормам", – цитирует НСН сенатора. Он напомнил, что правила были установлены еще до 2014 года.
С юмором к озвученным требованиям отнеслись в Сети. "Беспроигрышное дело – требовать то, что и так есть", – цитирует "Царьград" блогера "Голос Мордора". Другие комментаторы предположили, что все это затеяно для того, чтобы позже объявить: дескать, Россия сдалась под давлением.
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