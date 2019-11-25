В Киеве объявили об отказе от минских соглашений

Как опасаются радикально настроенные украинские националисты, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского за столом переговоров лидеров стран нормандской четверки может стать настоящим фиаско для Украины. Больше всего радикалы опасаются, что участникам встречи удастся убедить украинского лидера в необходимости выполнения обязательств, которые Киев взял на себя в рамках минских соглашений.
В связи с этим определенные политические силы на Украине заняты тем, что пытаются своими провокациями сорвать встречу, а также подводят теоретическую базу под отказ от достигнутых в Минске договоренностей. "Документ не является юридически сильным", – заявил в эфире интернет-канала Politeka бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
Дипломат объяснил, что украинский парламент не ратифицировал минские соглашения, а резолюции Совбеза ООН носят рекомендательный, а не обязательный характер. "Начиная с 1949 года, по отношению к государству Израиль было принято 46 резолюций. Ни одна из них не была выполнена", – сослался он на международный опыт.
Объявлено, что встреча в нормандском формате все же состоится. Но чего от неё ждать? Если послушать Киев, то там не готовы выполнять Минские согл. в их нынешнем виде, а хотят их переписать. Или от них вообще отказаться. Отсюда задача-минимум - хотя бы прекратить военные действия.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 16, 2019
Кроме того, Роман Бессмертный заявил, что минские соглашения были подписаны на фоне разгрома украинской армии в Донбассе, когда значительная часть войск находилась в окружении и могла быть легко уничтожена. "Очевидно, что этот документ может трактоваться любым из участников как документ, который был подписан или согласие на который было дано, подписывался под принуждением", – заявил дипломат.
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