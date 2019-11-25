В Киеве объявили об отказе от минских соглашений

Чем ближе дата запланированной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, тем чаще из уст украинских политиков, дипломатов, чиновников и экспертов звучат провокационные заявления. Некоторые из них пытаются убедить общественность в том, что Киеву не стоит выполнять взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства.

прочитано 598 раз