В Донбассе разоблачили бывшего мэра-шпиона

Бывший мэр города Горловка в Донецкой народной республике Эдуард Матюха в эфире телеканала ТСН заявил о том, что занимался шпионажем в пользу Украины и устраивал провокации против ополчения. В Донбассе бывшего чиновника вывели на чистую воду.

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