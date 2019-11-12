В Госдуме поддержали штрафы для перекупщиков билетов

На заседании Госдумы 12 ноября в первом чтении был принят законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к реализации и возврату билетов в театры, концертные залы, цирки и музеи. Инициатива предполагает введение штрафов для перекупщиков, а также ответственность для самих заведений за отказ возвращать деньги. прочитано 250 раз В соответствии с текстом документа за продажу билетов неуполномоченным лицом по цене, которая превышает номинальную, а также за продажу билетов с оказанием сопутствующих услуг, общая стоимость которых превышает 10% от его стоимости, равно как за реализацию билетов, содержащих исправления, будет назначаться штраф. ПО ТЕМЕ Цифровая подпись получит дополнительную защиту Эксперты объяснили рост доверия к Госдуме Сюжеты Госдума седьмого созыва Для граждан он составит от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 400 тысяч. Индивидуальные предприниматели будут обязаны заплатить от 200 до 500 тысяч рублей штрафа, а юридические лица – от 700 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, ответственность предусматривается и за отказ театра, музея или другой организации возместить полную стоимость билета в случае отмены, замены или переноса мероприятия по их инициативе. Должностным лицам придется выложить от 50 до 100 тысяч рублей, ИП – от 100 до 200 тысяч рублей, а юрлицам – от 200 до 500 тысяч рублей. При рассмотрении соответствующей законодательной инициативы на заседании комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству парламентарии рекомендовали ко второму чтению устранить недочеты, рассказал председатель комитета Павел Крашенинников. Он отметил, что предложенные авторами законопроекта штрафы несоизмеримы тяжести нарушения. В частности, простых граждан предлагается штрафовать на сумму от 100 тысяч рублей за перепродажу билетов. В связи с этим комитет по государственному строительству и законодательству создал рабочую группу по доработке законопроекта. В нее вошли члены комитета нижней палаты парламента по культуре, а также представители Министерства культуры России. В результате их работы были определены подходы по устранению замечаний.

Геннадий Куприянов 12 ноября 2019, 16:46 Автор: