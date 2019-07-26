Эксперты объяснили рост доверия к Госдуме

Как показывают исследования, уровень одобрения деятельности Госдумы рос на протяжении года. В апреле социологи фиксировали рейтинг нижней палаты на уровне 34,2%, в мае он повысился на 0,7 процентных пункта – до 34,9%.



С приходом лета положительная динамика ускорилась. По данным ВЦИОМ, в июне рейтинг составил уже 36%, а в июле, в последний месяц весенней сессии Госдумы, уровень доверия россиян к деятельности нижней палаты повысился сразу на четыре процентных пункта и составил 40%.

Политолог, председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что такую планку Госдума преодолела впервые с осени прошлого года, когда изменились параметры пенсионной системы. "В ноябре прошлого года рейтинг составлял всего 31,5%. Сейчас на 8,5 процентных пункта выше", – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Причину роста уровня одобрения деятельности нижней палаты политолог видит в общей стабилизации рейтингов органов власти, а также в социальной направленности законов, принимаемых Госдумой. Эксперт напомнил о таких решениях депутатов, как повышение детских пособий, поддержка многодетных семей, продление дачной амнистии, введение ипотечных каникул, ужесточение ответственности для пьяных водителей.

"Влияет и международная политика – так довольно большой рост одобрения Госдумы в последний месяц непосредственно связан с ситуацией вокруг Грузии, а до этого – с восстановлением прав российской парламентской делегации в ПАСЕ", – констатировал Бадовский.

Социальную направленность принимаемых Думой законов как фактор роста рейтинга нижней палаты отметил и политолог Дмитрий Фетисов. "Люди видят, что принимается большое количество законопроектов, которые в первую очередь направлены на улучшение их жизненных условий, на поддержку социально незащищенных слоев населения и в целом охватывают достаточно большие категории граждан", – сказал эксперт в беседе с "Дни.ру"

Свою роль в повышении уровня доверия к Госдуме сыграла и ее активность на внешнеполитической арене, уверен политолог. Фетисов напомнил о возвращении российских законодателей в Парламентскую ассамблею Совета Европы и проведении международного форума "Развитие парламентаризма", на который съехались представили 132 стран. "На площадку Госдумы едут многие страны, с нашими депутатами активно общаются, ни о какой внешней изоляции речи не идет", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, на рост рейтинга Госдумы могли повлиять акцент парламентариев на принятие законов прямого действия, а также повышение общей политической культуры в стенах нижней палаты парламента.

"Граждане видят, что седьмая Дума – это активный рабочий институт, где не штампуются законы, где нет скандалов, зато ведется эффективная работа", – заключил эксперт.

Напомним, 25 июля состоялось последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Выступая перед коллегами-законодателями, спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что теперь к работе над законопроектами зачастую подключаются сразу несколько думских комитетов. Также он указал на общее повышение парламентской культуры на Охотном Ряду.

В следующую сессию председатель нижней палаты призвал сделать акцент на законах прямого действия, а также указал на общее повышение парламентской культуры на Охотном Ряду.

В экспертном сообществе поддержали позицию спикера. По мнению аналитиков, новые подходы в работе Госдумы позволяют улучшить качество законов и повысить уровень их исполнения.