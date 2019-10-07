"Неприятная новость для Украины": в России оценили поступок Макрона

Ярким символом и одним из первых признаков серьезного изменения европейской политики в отношении России стали слова президента Франции Эммануэля Макрона. Он выступил за Европу от Лиссабона до Владивостока, подчеркнув важность сотрудничества Брюсселя и Москвы.
О необходимости диалога с Россией Эмманужль Макрон напомнил и в контексте возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Впрочем, после этого французский лидер повторил уже приевшийся штамп о "вторжении" России на Украину. В связи с этим российская сторона отмечает улучшение отношений, однако не ждет полной искренности от западных партнеров.
"Мы же говорим про дипломатию, про международные отношения, где все по расчету", – цитирует издание "Известия" главу российской делегации в ПАСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. "Макрон был в меру дипломатичен", – добавил парламентарий.
Выступая в ПАСЕ, Макрон приветствовал возвращение России в Ассамблею. Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 1, 2019
Все понимают, что без России рассуждать о будущем Европы бессмысленно. "И признание этого факта Макроном с трибуны ПАСЕ – неприятная новость для Украины, Грузии и стран Прибалтики, устроивших демарши на этой сессии", – подчеркнул Петр Толстой.
"С другой стороны, пока европейцы не могут открыто признать свои ошибки – заявить, что пять лет подряд их вводили в заблуждение, что антироссийские санкции не достигли ровным счетом никакого эффекта, а Крым – это Россия (почитать историю полуострова, думаю, за пять прошедших лет тоже многие успели)", – заметил глава российской делегации в ПАСЕ.
Тем не менее, по его словам, многие политики уже начинают понимать это. Кто-то и вовсе стал открыто выражать свою позицию.
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