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Политика

"Неприятная новость для Украины": в России оценили поступок Макрона

Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Европейские политические круги, судя по всему, окончательно поняли ошибочность антироссийской риторики, однако публично признать, что это заблуждение, они не могут. Однако даже в таком виде позиция лидеров стран Запада является неприятной новостью для Украины и других государств, прочно увязнувших в русофобии.
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Ярким символом и одним из первых признаков серьезного изменения европейской политики в отношении России стали слова президента Франции Эммануэля Макрона. Он выступил за Европу от Лиссабона до Владивостока, подчеркнув важность сотрудничества Брюсселя и Москвы.

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О необходимости диалога с Россией Эмманужль Макрон напомнил и в контексте возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Впрочем, после этого французский лидер повторил уже приевшийся штамп о "вторжении" России на Украину. В связи с этим российская сторона отмечает улучшение отношений, однако не ждет полной искренности от западных партнеров.

"Мы же говорим про дипломатию, про международные отношения, где все по расчету", – цитирует издание "Известия" главу российской делегации в ПАСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. "Макрон был в меру дипломатичен", – добавил парламентарий.

Все понимают, что без России рассуждать о будущем Европы бессмысленно. "И признание этого факта Макроном с трибуны ПАСЕ – неприятная новость для Украины, Грузии и стран Прибалтики, устроивших демарши на этой сессии", – подчеркнул Петр Толстой.

"С другой стороны, пока европейцы не могут открыто признать свои ошибки – заявить, что пять лет подряд их вводили в заблуждение, что антироссийские санкции не достигли ровным счетом никакого эффекта, а Крым – это Россия (почитать историю полуострова, думаю, за пять прошедших лет тоже многие успели)", – заметил глава российской делегации в ПАСЕ.

Тем не менее, по его словам, многие политики уже начинают понимать это. Кто-то и вовсе стал открыто выражать свою позицию.

Автор: 7 октября 2019, 10:55

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