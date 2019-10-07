"Неприятная новость для Украины": в России оценили поступок Макрона

Европейские политические круги, судя по всему, окончательно поняли ошибочность антироссийской риторики, однако публично признать, что это заблуждение, они не могут. Однако даже в таком виде позиция лидеров стран Запада является неприятной новостью для Украины и других государств, прочно увязнувших в русофобии.

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