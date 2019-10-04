В США призвали разбомбить Россию и начать поедать детей

Пол соусом борьбы за сохранение природы активисты научились проталкивать самые разные, порой весьма противоречивые, инициативы. Борьба против атомной – самой экологически чистой – энергетики, лоббирование строительства новых химических заводов для производства "экокожи" и искусственного меха, призывы отказаться от привычного образа жизни ради иллюзорного сокращения вредных выбросов – все это звучит из уст неравнодушных "зеленых".
Представление некоторых особо впечатлительных активистов об устройстве мира до степени смешения начинает походить на мировоззрение адептов апокалиптических сект. Так, одна из участниц встречи с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес в Нью-Йорке заявила, что до конца света из-за экологических проблем Земле осталось всего пара месяцев.
При этом, настаивает девушка, се планы по спасению планеты отнимают слишком много времени и просто не успеют исправить ситуацию. Она же предлагает более радикальные меры. В их число вошел геноцид жителей России.
"Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!", – цитирует "Царьград" активистку. Ранее защитники природы призывали есть трупы умерших людей. Теперь в число того, что экоактивисты могут рассматривать в качестве приемлемой пищи, вошли и младенцы.
Экологии вам в ленту.— Ruslana Boshirova (@ValLisitsa) October 4, 2019
Милая американка на встрече со своей депутаткой от демократов:
"Этих мер недостаточно. Даже если мы разбомбим русских, на планете по прежнему живёт слишком много людей, слишком много вреда окружающей среде. Нам надо избавиться от детей. Дети - это проблема" pic.twitter.com/PzJoEzYVNI
Примечательно, что ни это, ни поданное как нечто само собой разумеющееся предложение по уничтожению целой страны вместе со всеми ее 146 миллионами жителей, слушателей молодой экологической активистки не возмутило и не смутило. Ей выключили микрофон только после того, как она сорвалась на крик.
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