Соловьев вскрыл грандиозный обман

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" поделился мнением о молодой экологической активистке Грете Тунберг. Девочка не просто прославилась на весь мир, но и выступила с весьма эмоциональной речью с трибуны ООН.

Грету Тунберг называют новой Жанной д'Арк и отмечают, что девочка, возможно, даже более великая, чем ее французская предшественница. Дескать, Орлеанская дева лишь спасла Францию и прекратила 100-летнюю войну. Перед простой шведской школьницей стоит куда как более масштабная задача – сохранить нашу планету для будущих поколений.

Впрочем, не все эксперты оказались готовы принять на веру тот факт, что ребенок самостоятельно запустил всемирную кампанию в защиту экологии. Кто-то и вовсе сомневается, что главной задачей начатого ей движения является спасение природы. Среди скептиков оказался и ведущий Владимир Соловьев.

"Очевидно, что Грета – проект. Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы", – цитирует URA.Ru журналиста. Он добавил, что таинственные кукловоды, стоящие за спиной школьницы, станут явными уже в ближайшее время.

"Скоро Грета укажет , какие технологии чистые и , совершенно случайно выяснится, что есть конкретные компании, которые уже лидеры в этом направлении", – объяснил Владимир Соловьев. Таким образом, под видом борьбы за экологию проводится масштабная – на весь мир – кампания по уничтожению конкурентов.

Впрочем, самого ведущего больше волнует судьба ребенка, ставшего игрушкой в чужих руках. "За Грету я волнуюсь. Как правило судьба таких детей печальна. Хотелось бы , чтобы на этот раз обошлось без трагедии", – подчеркнул Владимир Соловьев.

Грета Тунберг прославилась на весь мир еще в 15 лет, когда все мировые СМИ неожиданно начали писать о ее активизме – девочка отказывалась ходить в школу по пятницам, вместо этого протестуя против глобальных изменений климата. В итоге она выступила с эмоциональной обвинительной речью против взрослых, уничтожающих планету, с трибуны ООН.

"Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране. Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями!", – обратилась девочка к международному сообществу.

Грета родилась в семье актера Олофа Тунберг и оперной певицы Сванте Тунберг. Однако уже сейчас она успела затмить славу своих звездных родителей, поэтому многие воспринимают ее как девочку из "простой семьи".