Больше пяти лет понадобилось международной общественности для того, чтобы увидеть самого подозрительного участника дела о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 "Амстердам-Куала-Лумпур". Речь идет об Украине, которая направила пассажирский лайнер через зону боевых действий.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил оставить за скобками вопрос о том, почему тема роли Украины в катастрофе самолета рейса MH17 была поднята нидерландскими парламентариями спустя пять лет. "В данном случае важна искренность намерений", – заметил он.

"Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления", – подчеркнул Денис Пушилин. Украинским властям, таким образом, предстоит ответить не только за то, что они не стали закрывать воздушное пространство над зоной боевых действий, но и на целый ряд других вопросов, которые до этого момента тщательно старались замолчать.

В частности, Киеву стоит подумать, как объяснить мировому сообществу, что в Донбассе неподалеку от места крушения MH17 делал украинский расчет ПВО с комплексом "Бук", учитывая, что у ополчения самолетов не было. Также стоит подготовить убедительную версию объяснения, как так вышло, что пассажирский лайнер был сбит ракетой, которая находилась на вооружении у украинской армии.

Зеленскому приказано договариваться с Путиным, Нидерланды заинтересовались участием украинских нацистов в катастрофе #mh17, британская The Times назвала защищающихся жителей Донбасса "повстанцами" - похоже, у свидомых рагулей неприятности только начинаются. — Филипп Масловский (@soulstray) October 3, 2019

Напомним, ранее депутаты Палаты представителей Нидерландов выступили за начало расследования относительно роли Украины в крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17. Министр иностранных дел страны Стеф Блок осторожно отнесся к инициативе, отметив, что пока юридических оснований привлекать Киев к ответственности нет. Однако, добавил он, парламентарии в праве задавать интересующие их вопросы.

Пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Практически сразу после трагедии западные страны, в первую очередь США, обвинили в произошедшем ополченцев и Россию. Доказательств своим словам они не предоставили до сих пор.