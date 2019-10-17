В Думе выявили вмешательство в российские выборы

Речь идет о "Радио Свобода", "Настоящее время", "БМХ-медиа", "Голос Америки" и некоторых других медиресурсах, уточнил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, представитель ведомства, курирующего исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что указанные ресурсы нарушали законы в период избирательной кампании, в том числе в дни тишины и голосования.
Проводя дальнейшее расследование, парламентарии учтут предоставленные СМИ материалы. С согласия комиссии доказывающая нарушение информация будет передана в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, сообщил Пискарев.
Депутаты убедились, что маршрут несогласованной акции посольство США размещало на своем сайте не случайно, отметил парламентарий. Кроме того, по данным журналистского расследования, накануне выборов в "определенных организациях" проводились консультации по протестным акциям.
Парламентарии приняли решение рассмотреть также материалы, поступающие из регионов. Кроме того, продолжится расследование относительно крупных IT-компаний, которые предоставляли площадки для политической агитации, отметили законодатели.
Думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана 10 сентября. В нее вошли 12 депутатов – представители всех фракций нижней палаты.
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