Запад строит России новые козни из-за отравления Скрипаля

Наложенные санкции касаются химического вооружения. Отмечается, что это сделано из-за злосчастного "дела Скрипалей". Напомним, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены газом "Новичок". Предполагалось, что их "пытались убрать" по заказу русских спецслужб, однако эта версия не подтверждена.
Ограничения будут действовать в отношении пяти человек, связанных с сирийским режимом. Кроме того, в список попали четверо россиян по делу об отравлении в британском Солсбери и организация Центр научных исследований в Сирии. Стоит отметить, что санкции подразумевают замораживание всех активов перечисленных физических и юридических лиц.
"Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС по борьбе с применением и распространением химического оружия до 16 октября 2020 года", – передает сообщения из документа телеканал "360".
По версии британских правоохранителей, 4 марта 2018 года семью экс-разведчика Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим газом прямо в собственном доме. Тогда его вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии и экстренно отправили в госпиталь. После этого Англия поспешила обвинить в произошедшем Москву, однако убедительных доказательств так и не было предоставлено.
Кроме того, напомним, что к делу пытались приобщить новых жертв "Новичка". Так одним из выживших отравленных оказалсяЧарли Роули. По словам британских СМИ, пострадавший хотел судиться с Москвой. В качестве компенсации мужчина затребовал сумму в один миллион фунтов стерлингов.
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