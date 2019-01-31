"За зарплатой следите!": Путин отчитал министра (видео)
Лидер страны отметил, что зарплата преподавателей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах. Министр заявила, что на данный момент это одна из главных задач ведомства. Ольга Васильева также похвалила работу российских учителей и назвала их "удивительными людьми".
"Не надо их нахваливать, следите за уровнем их заработной платы, за зарплатой следите!" – передает слова Владимира Путина Life.ru. Политик пообещала выполнить поручение президента.
Теледива подобострастно смотрела на Федора Смолова
Они отправились вместе на Мальдивы
Актриса дала откровенное интервью
Певица сбежала из страны