Путин пошутил над министром (видео)
Лидер страны спросил у министра, как прошли переговоры на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом Владимир Путин в шутку назвал Максима Орешкина "туристом".
"Но перед тем как мы начнем, спросим еще одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было полезного, если что-то было", – передает слова президента Пятый канал.
Министр сообщил, что встреча прошла "довольно негативно". По словам Орешкина, в последние годы у мирового сообщества ухудшились настроения. Одной из причин могло стать "существенное замедление экономики в четвертом квартале".
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