Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование

Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал американского лидера Дональда Трампа извиниться перед Незалежной. По его мнению, Запад обманул Киев, заставив подписать Будапештский меморандум, в соответствии с которым Украина лишилась ядерного оружия.



Кучма отметил, что в современных условиях государство, не обладающее оружием массового поражения (ОМП), не имеет серьезного веса на мировой политической арене. "Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит", - заявил бывший лидер Незалежной в интервью "Эспрессо". Он призвал президента США Дональда Трампа признать эту "ошибку" и извиниться за произошедшее.

Будапештское соглашение было подписано в декабре 1994 года президентами России, США, Украины, а также премьер-министром Великобритании. Меморандум лишил Незалежную оставшегося на ее территории ядерного оружия, положив начало присоединению Киева к Договору о нераспространении ОМП. Взамен указанные страны гарантировали территориальную целостность и независимость Украины.

Заместитель директора правового департамента Министерства иностранных дел России Игорь Панин отметил, что тезис о нарушении Москвой Будапештского меморандума, о чем иногда заявляет Киев, несостоятелен. Дипломат пояснил, что меморандум не является международным договором и не налагает на подписавшие его страны никаких дополнительных обязательств, кроме тех, которые имелись в момент подписания.

Кучма жалуется, что у Украина отобрали ядерное оружие. и правильно сделали, иначе местное ворье давно бы продало его каким-нибудь ваххабитам. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 17 сентября 2018 г.

Ранее Кучма заявил, что России Донбасс не нужен. Задача Кремля, полагает бывший президент Украины, – полностью уничтожить Незалежную, и мятежный регион выступает лишь орудием достижения Москвой своих целей.

По мнению бывшего главы украинского государства, Киев должен уделять больше внимания Донбассу, ремонтировать дороги, строить школы и детские сады. "Чтобы украинцы вернулись на родину", – заявил Кучма. Кроме того, политик надеется на помощь в этом вопросе со стороны Европы.