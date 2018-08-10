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Политика

"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России

Леонид Кучма. Фото: GLOBAL LOOK press
России Донбасс не нужен – она хочет уничтожить всю Украину. Но украинцы не позволят этому произойти, уверен бывший президент страны Леонид Кучма.
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Планы у Кремля амбициозные. Ему нужно полностью уничтожить Украину. А Донбасс – клочок земли, полностью разрушенный войной – Москве ни к чему.

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"Зачем России Донбасс? Кремль вкладывает в регион большие средства. Чтобы получить разрушенную территорию? Нет!", – уверен экс-президент Украины.

Властям в Киеве следует прекратить тягаться с Москвой, и вместо этого заняться восстановлением Донбасса. "России нужно давить на Украину, чтобы ее не стало, как государства. Поэтому нашей власти необходимо начать уделять внимание Донбассу, ремонтировать школы, детские сады. Чтобы украинцы вернулись на родину", – заявил Кучма в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Но украинцы не позволят стране развалиться. Они просто ждут, когда Украина "покажет свое Я", уверен экс-президент. Кучма также надеется, что европейцы, исходя из складывающейся ситуации, поймут, что им надо многие проблемы брать на себя. 

Экс-президент считает, что Китай должен сегодня быть одним из основных партнеров Украины в экономическом развитии. Китайская экономика сейчас практически первая в мире. И украинцы могут этого добиться. "Когда мы поняли, что США – страна номер 1, и надо иметь с ней стратегические отношения, – мы этого добились", – добавил Кучма. По его словам, страна, которая находится географически между Европейским союзом и Россией, должна работать со всеми. 

В интервью в день своего 80-летия второй президент Украины заявил: он хочет, чтобы власть всем говорила правду. Какой бы горькой та ни была.  Леонид Кучма был премьер-министром Украины, занимал пост президента с 1994 по 2005 год. 

Автор: Андрей Евлампиев10 августа 2018, 08:34

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