В свадебном танце Путина нашли тайный сигнал

Скрытый смысл танца президента России Владимира Путина и главы МИД Австрии Карин Кнайсль разоблачили западные СМИ. Наблюдатели утверждают, что это был "геополитический шаг", который подрывает амбиции Европы.

Вальсируя с австрийским министром, Владимир Путин послал сигнал, который говорит о желании российского лидера "станцевать с Европой". Президент абсолютно точно знал, какое впечатление окажет его визит на свадьбу Карин Кнайсль на западных противников, уверена бывший главный редактор Le Monde Натали Нугайред.

"Каждый жест имеет значение, каждое слово имеет значение. И эта свадьба была наполнена символизмом", – написала Нугайред в своей колонке для британской газеты The Guardian.

По мнению автора статьи, нынешнее австрийское правительство подыграло Путину. Австрия теперь быстро превращается в "российского троянского коня в самом сердце Европы". Вальс Путина на свадьбе министра – не просто трюк, он показал наличие дружеских связей на Западе, несмотря на различные обвинения России. Это сигнализирует о том, что российский лидер способен подорвать амбиции Европы, уверена Нугайред.

Единственное, что утешает автора материала – возмущение визитом Путина на свадьбу министра со стороны австрийской оппозиции. Издание напоминает, что после нашумевшего бракосочетания оппозиционеры попросили главу австрийского МИДа подать в отставку.

Автор заключает, что своим танцем Владимир Путин нанес удар по европейским ценностям и политической архитектуре Европы. Нугайред напоминает, что из Австрии президент России направился в Германию, на переговоры с Ангелой Меркель. И это, по мнению журналиста, не единственные европейские политики, симпатизирующие Путину. К числу друзей российского лидера можно отнести, в частности, итальянского вице-премьера Маттео Сальвини. Который, возможно, станет его следующим партнером по танцам, пишет британская газета.