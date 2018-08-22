Порошенко нашел нелепый повод пожаловаться на Путина

Петр Порошенко расстроен настроениями в кругах украинских политиков. Президента Незалежной удивило число тех, кто разделяет мнение Владимира Путина по поводу ситуации в его стране.

Порошенко шокирован настолько, что даже перешел на непарламентскую лексику во время выступления на форуме ветеранов в Киеве. Единственное объяснение тому, что некоторые украинские политики "повторяют тезисы Москвы" и разделяют точку зрения Путина – их ослепление внутренней борьбой, считает украинский лидер.

"Меня как президента шокирует другое. Как же до черта у него адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину!" – сокрушается Порошенко.

По словам президента Незалежной, в "российско-украинской войне" Киев отстаивает свои ценности, свободу и европейский выбор. Порошенко утверждает, что "ключ от мира находится в Кремле". Однако Украина никогда не согласится на урегулирование конфликта в Донбассе на российских "кабальных условиях", заявил он.

Порошенко не уточнил, кого имел в виду, говоря о защитниках Путина, а позже продолжил полемику в Twitter. Он призвал сторонников "включиться в информационную войну". По мнению украинского лидера, необходимо мобилизоваться – становится все больше тех, кто перекладывает на Киев вину за ситуацию, сложившуюся в Донбассе.

Закликаю вас включитися в інформаційну війну. Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але шокує інше: як же до біса у нього адвокатів в українському політикумі! Вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти на Україну! — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 августа 2018 г.

Верховная рада в 2015 году приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Киев утверждает, что Москва вмешивается в дела Украины и участвует в конфликте в Донбассе. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями", напоминает РИА Новости.