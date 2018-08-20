Танцы Путина на свадьбе всполошили мир

"Взрывоопасным шоу" и "любовной интрижкой Австрии с Россией" называют западные СМИ визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Издания критикуют главу МИД Австрии за то, что она якобы "устроила шоу российского президента". Некоторые же признают, что это была попытка сблизить страны.

Австрийские СМИ принялись обсуждать свадьбу главы своего МИДа еще до ее начала. На Карин Кнайсль обрушились с критикой за то, что меры безопасности, принимаемые из-за Путина, обойдутся австрийским налогоплательщикам по меньшей мере в 250 тысяч евро. А число полицейских, отвечавших за безопасность во время мероприятия, превысит 500 человек, подсчитало издание Oberoesterreichische Nachrichten.

Однако позже выяснилось, что в случае визита главы иностранного государства в стране предусмотрены определенные меры безопасности. При этом российская сторона берет на себя собственные расходы, а Кнайсль оплатит свадебное торжество и услуги частной охранной фирмы.

Не все СМИ настроены критически. Так, издание FAZ объясняет приезд российского президента на свадьбу в качестве почетного гостя попыткой сблизить страны. Авторы отмечают, что глава МИД Австрии таким образом заботится об экономике, поскольку страна пострадала от антироссийских санкций больше, чем другие государства Евросоюза. Ее планы связаны со стремлением как можно быстрее компенсировать нанесенный ущерб.

А бывший вице-канцлер Австрии Эрхард Бузек уверен, что Путин посылает ясный сигнал, который позволяет предположить, что для главы российского государства председательство Австрии в ЕС имеет решающее значение.

Приезд российского президента Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и мультимиллионера Вольфганга Майлингера всколыхнул всю Австрию. Церемония бракосочетания состоялась в расположенной на юге Штирии коммуне Гамлиц 18 августа. Однако СМИ до сих пор обсуждают не только меры безопасности, принятые в связи с визитом Путина, но и подарки российского президента, а также выступление Кубанского казачьего хора, пишет "Газета.ru".