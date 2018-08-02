Украина завопила от предательства Европы

Заигрывания с националистами и проводимая политика украинизации национальных меньшинств вышла Киеву боком. Соседняя Венгрия решила создать должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Соль в том, что этот регион входит в состав Украины. В Будапеште на закативший очередную истерику Киев внимания не обращают, твердо намереваясь защищать права говорящих на венгерском украинцев.



Закарпатская область – один из западных регионов Украины с большим количеством жителей, говорящих на венгерском языке. Несмотря на то что официальный Будапешт не предъявляет территориальных претензий к Киеву, Венгрия, по мнению ряда экспертов, рассматривает Закарпатье как сферу своего влияния.

Создание должности министра, ответственного за развитие региона, вполне в русле политики Будапешта, направленной на расширение своего присутствия в Закарпатье с прицелом на будущее. Помимо прочего, в обязанности министра входит развитие детских садов в регионе. Иными словами, Будапешт намерен сам заниматься воспитанием украинских венгров, поддерживая их язык и культуру без оглядки на Киев, который стремится форсировать процесс украинизации.

Такой шаг Венгрии вызвал предсказуемую истерику в украинском руководстве. МИД Незалежной вызвал поверенного в делах Венгрии на Украине Ласпо Лапа. Действия Будапешта были интерпретированы Киевом как наносящие серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Внешнеполитическое ведомство Незалежной потребовало от представителя соседней страны разъяснений, подчеркнув, что Будапешт фактически пытается распространить свою юрисдикцию на территорию другой страны. "Последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины", - недоумевают в министерстве.





Политика украинизации национальных меньшинств, активизировавшаяся после государственного переворота в феврале 2014 года, вызывает резкое неприятие у соседей Незалежной. Осенью прошлого года президент страны Петр Порошенко подписал закон о постепенном замещении мовой языков нацменьшинств в школах. Кроме того, были увеличены квоты на украинские песни на радиостанциях. В России и Венгрии подобные шаги назвали нарушением прав национальных меньшинств на изучение родного языка.

В Будапеште при этом пригрозили заблокировать процесс евроинтеграции Украины. По словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, его страна будет всеми возможными способами защищать права говорящих на венгерском языке, в том числе поднимая этот вопрос на общеевропейском уровне.