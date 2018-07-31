Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
По ее словам, санкции против участвовавших в возведении
моста компаний являются "подрывной политикой" против крымчан.
Как отметила официальный представитель российского МИДа, Запад действует последовательно: поощряет тех, кто блокирует полуостров, и преследует тех, кто занимается строительством объектов инфраструктуры на его территории. Захарова напомнила об инициированной в недавнем прошлом властями Украины энергоблокаде Крыма.
Новые санкции Евросоюза направлены против организаций, занимавшихся строительством путепровода через Керченский пролив. Среди них - ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест" и ряд других структур.
Введенным ограничениям обрадовался президент Украины Петр Порошенко. На своей странице в социальной сети Twitter он поприветствовал решение Брюсселя и назвал возведение моста незаконным.
Между тем самих строителей санкционные конвульсии Запада не очень волнуют. В инфоцентре "Крымский мост" заявили, что новые ограничения не повлияют на реализацию инфраструктурных проектов в Крыму.
Путепровод через Керченский пролив – одно из крупнейших сооружений подобного рода в Европе. Его строительство началось после исторического воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Первые автомобили по мосту поехали в мае этого года, когда его торжественно открыл президент Владимир Путин.
Укладка рельсов на моей ж/д части началась! Теперь можно вести обратный отсчёт по шпалам :) #стройкавека #крымскиймост https://t.co/Sz6NSEHbYR— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 июля 2018 г.
На этом реализация мегапроекта не закончена. Строители продолжают возведение железнодорожной части моста. Предполагается, что она будет сдана в эксплуатацию в течение следующего года.
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