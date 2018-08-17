Россия поставит на место обнаглевшую Америку

Недостойное поведение американских политиков обсудят в ООН. Москва направила генеральному секретарю этой организации Антонио Гутеррешу письмо с просьбой поднять вопрос о высылке российских дипломатов из США.

МИД просит генсека ООН отразить эту тему в своем докладе на 73-й сессии Генассамблеи, которая откроется 18 сентября. Российские дипломаты также направили Вашингтону ноту протеста в связи с нарушениями международного права в отношении российских диппредставительств, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2017 года власти США в качестве санкций против России закрыли генконсульство нашей страны в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Москва расценила действия Вашингтона как захват дипсобственности.

В марте 2018 года США решили закрыть генконсульство в Сиэтле и выслать 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по надуманному делу Скрипалей. Тогда Москва зеркально ответила Вашингтону и всем странам, выславшим в общей сложности более 150 российских дипломатических работников.

В частности, из России были высланы 60 американских дипломатов и закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. Властям США было предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений.

Но этого не произошло. Обвинения в адрес России продолжают сыпаться, а новые санкции объявляются чуть ли не ежемесячно. В начале августа Вашингтон обвинил Москву в применении химического оружия в Великобритании и заявил об ограничительных мерах финансового и экономического характера.





Действия США спровоцировали резкое падение курса российской валюты и акций крупных компаний. Инвесторы стали с осторожностью смотреть на российскую национальную валюту.

Не исключено, что ситуация стабилизируется после намеченной на субботу, 18 августа, встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Эксперты считают, что от результатов их переговоров будет зависеть обстановка на финансовых рынках Европы и России на следующей неделе.