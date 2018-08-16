Трамп готов признать Крым российским

Президент США снова высказался о Крыме. Дональд Трамп не исключил, что США все-таки признают полуостров территорией России.

Как пишет издание Independent, Трамп расценивает многие положения директивы конгресса о непризнании суверенитета России над Крымом как неконституционное вмешательство в его полномочия. Журналисты британской газеты утверждают, ссылаясь на свои источники, что президент может в скором времени отменить некоторые статьи директивы.

Правда, заявление Трампа прозвучало не публично, а в кулуарах Белого дома сразу же после подписания законопроекта о военных расходах. Военный бюджет США в будущем году побьет все рекорды – 716 миллиардов долларов. При этом документ запрещает расходование средств на любую деятельность, которая признает суверенитет России над Крымом.

Закон написан таким образом, что позволяет отказаться от директивы конгресса, однако сделать это можно будет только при условии, если министр обороны и глава Госдепа предоставят разъяснения на этот счет сенату и Палате представителей.

The Independent (Великобритания): Как Трамп может признать Крым российским https://t.co/vNSRseT5ux



© REUTERS, Carlos Barria pic.twitter.com/RSkNxieyiY — ИноСМИ (@inosmi) 16 августа 2018 г.

Дональд Трамп не впервые говорит о Крыме. В июне 2018 года, общаясь с главами стран "Большой семерки", Трамп назвал Крым российским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычные люди. На вопрос журналистов о признании Крыма частью нашей страны Трамп многозначительно ответил: "Посмотрим".

За четыре дня до встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля американский президент дал понять, что еще поторгуется по поводу Крыма с Кремлем. На саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг полуострова, и свалил вину на предшественника. "Задолго до того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не в мою", – сказал политик.