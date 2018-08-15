Американская армия вторглась в Россию

Москва и Вашингтон разорвали дипломатические отношения. США заявили о прекращении существования России и высадили свои войска во Владивостоке.

Американцы с оружием в руках вторгались на русскую землю ровно сто лет назад – 15 августа 1918 года. Идея военного вторжения в Россию возникла в правящих кругах США еще до победы Октябрьской революции.

За несколько дней до переворота американский посол в России Дэвид Роуленд Фрэнсис в телеграмме в Вашингтон предлагал отправить в Россию через Владивосток или Швецию несколько дивизий американских войск.

Вторжение ознаменовало собой начало полномасштабной интервенции стран Антанты в Россию, сопровождавшейся небывалым насилием, зверствами и грабежами. Чтобы понять, почему это стало возможным, необходимо совершить небольшой экскурс в историю.





Сразу после Октябрьской революции молодая Советская Россия заключила с Германией перемирие на Восточном фронте и фактически вышла из Первой мировой войны. Странам Антанты, куда входила и Россия, это не понравилось.

Под предлогом недопустимости захвата власти в бывшей империи прогерманской партией, западные державы начали подготовку к вторжению в Россию, уже объятую Гражданской войной.

В декабре 1917-го США, Великобритания, Франция и их союзники приняли решение о разграничении зон интересов на территории бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами.





Бывшие западные партнеры хотели попросту поделить крупнейшее государство на планете между собой, а помочь им в этом должны были представители Белого движения.

В том числе и для поддержки белогвардейцев, США, а позже и их союзники начали вторжение. Во французскую сферу влияния входили Украина, Бессарабия и Крым. Англия оставляла за собой право на казачьи и кавказские области, Армению, Грузию и Курдистан.

США, в первые годы советской власти сохранявшие нейтралитет, согласились в итоге помочь Великобритании и Франции в "освоении", а точнее, разграблении российского Приморья. Вашингтон мечтал убить двух зайцев - получить доступ к ресурсам Дальнего Востока и помешать закрепиться там Японии, тоже имевшей виды на Россию. А богатств на востоке страны было хоть отбавляй – лес, уголь, золото, пушнина…





Американские фирмы очень быстро получили разрешение от правительства Колчака (оно фактически правило страной с ноября 1918 по февраль 1920 года) совершать торговые операции в обмен на кредиты ведущих банков. Известно, что только одна компания отправила из Владивостока в США 16 тысяч пудов шерсти и 20 тысяч овечьих шкур. А сколько вывезли золота и леса – до сих пор точно неизвестно.

Местное население, которое частично поддерживало красных партизан, подверглось жестоким расправам: людей пытали и расстреливали, закапывали живьем и топили в помойных ямах. Но, тем не менее, местное население сопротивлялось и вставало с оружием в руках против американцев и белогвардейцев. Ну а после полного поражения колчаковских войск иностранная интервенция в России потеряла смысл.

Кровавую кампанию в России никто из западных политиков не осудил. Двуличное отношение к оккупации территории суверенного государства охарактеризовал Уинстон Черчилль в своем четырехтомном труде "Мировой кризис":

Находились ли союзники в войне с Советской Россией? Разумеется, нет, но советских людей они убивали, как только те попадались им на глаза; на русской земле они оставались в качестве завоевателей; они снабжали оружием врагов советского правительства; они блокировали его порты; они топили его военные суда.

Последний американский солдат покинул Сибирь 1 апреля 1920 года. За время 19-месячного пребывания в России американцы потеряли на Дальнем Востоке около 200 военнослужащих. А русские люди в очередной раз подтвердили истину времен Александра Невского и Дмитрия Донского: кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.