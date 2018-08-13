Названо условие распада Украины
По его словам, Россия может начать действовать в Черном море так, как действует в Азовском. Речь идет о задержании судов, следующих в порты Незалежной на Азове и из них. Активизация российских пограничных сил в регионе произошла после незаконного ареста крымского рыболовецкого траулера "Норд".
Тука предупредил, что Киев рискует не только потерять влияние на Черном и Азовском морях, но и утратить государственность. "Необязательно военным путем", – сказал он в интервью изданию "Апостроф".
По словам чиновника, для этого достаточно, чтобы большинство в парламенте на следующих выборах в Верховную раду получили "антиукраинские силы". "И все, каюк – Украины нет, а есть Малороссийская губерния", – добавил замминистра.
Не надо боятся. Распад украины неизбежен. Это искусственное, никому ненужное и неполноценное государство.— Виктор Палыч (@orbita_w) 12 августа 2018 г.
Чиновник неоднократно заявлял о возможном распаде Украины. Ранее он назвал регионы Незалежной, которые потенциально могут войти в состав России. Речь идет об Одесской, Херсонской, Николаевской, Закарпатской и Харьковской областях.
По его мнению, это произойдет, если Киев откажется от Донбасса. В таком случае страна распадется за полгода, полагает чиновник. "Я очень много общаюсь с людьми. Это реальные эксперты в общемировом восприятии, признанные, которые занимаются реальной политикой. Все единогласно говорят о том, что нельзя разрывать связи", – отметил он в эфире телеканала ZIK.
Разрушение связей с непризнанными республиками – именно то, чем активно занимается нынешняя украинская власть. Киев отказывается выплачивать социальные пособия местным жителям, проводит социально-экономическую, торговую и транспортную блокаду региона.
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