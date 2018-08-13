Названо условие распада Украины

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Понедельник 13 августа
Лента новостей
16:30
У россиян отберут доллары
15:22
Знаменитая ведущая шокировала разбитым лицом
15:16
Что посмотреть на фестивале "Мобилистика"
15:12
Сексуальная Бондарчук смогла заткнуть за пояс подтянутую Бледанс
14:48
"Шпага что надо": появившийся без трусов Панин поразил размером
14:40
В Москве обокрали Центр реабилитации детей с ДЦП
14:31
Поклонская тайно вышла замуж за Соловьева
14:24
Стреляющая глазками Барановская перестала скрывать свою любовь
14:23
Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
14:19
"Единая Россия" поддержит региональные НКО
14:16
На хитрых беглецов от налогов нашли управу
14:07
Друзь сообщил о смерти легенды "Что? Где? Когда?"
13:57
Безутешная Зудина бросилась к гробу с Брусникиным
13:56
Под Волгоградом задержали юного насильника
13:48
Врачи поставили теряющей вес Джоли неутешительный диагноз
13:43
Губерниев опубликовал эротическое фото
13:35
В поджоге Успенской церкви заподозрили подростка
13:10
Волочкова в обтягивающем платье поставила точку в грязном скандале
13:08
Шарапова рассекретила роман с миллионером
13:07
В Татарстане водитель загнал трактор в кювет и умер
13:02
В МЧС предупредили о сбое в движении поездов в Москве
12:53
В Ростове из-под земли забил гейзер из кипятка
12:43
В Нижегородской области семилетнего ребенка сбили на зебре
12:36
Грехи прошлого: Степаненко в юности была проституткой
12:29
Украина опозорилась с нестреляющим "новейшим оружием"
12:29
Бросивший жену и ребенка известный певец оправдался в эфире Первого канала
12:28
В Удмуртии при столкновении пяти машин погибли два человека
12:21
Украинец получил ранение пятой точки в центре Москвы
12:15
Молодой водитель устроил массовую аварию в центре Омска
12:01
Житель Тюмени выжил после падения с моста
11:57
Недолго горевала: брошенную мужем Тату Блюменкранц застали с другим
11:54
В супермаркете на Урале зарезали двух человек
11:51
Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле
11:47
Однокомнатные квартиры убивают своих владельцев
11:35
Стоит ли "снижать планку" после 30 лет
11:34
Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского
11:30
Нового мальчика Пугачевой прячут в доме водителя
11:28
Из-за безумной просьбы певца на концерте пострадали 130 человек (видео)
11:08
Изнасилованная олимпийская чемпионка страдает после смерти тренера
11:07
Асмус устроила провокацию с беременной Мельниковой
11:01
Житель Подмосковья случайно застрелил сына
10:56
Болельщики "Барселоны" погибли в страшном ДТП
10:54
"Костьми лягу, но не пущу": Степаненко вышвырнула Петросяна из квартиры
10:54
Рублю предрекли дальнейшее падение
10:39
Дакота внезапно вступилась за проклятого изменника Соколовского
10:29
Какие продукты снимают стресс
10:27
"Денег нет": срыв "Евровидения" грозит Израилю миллионными убытками
10:24
Жителя Башкирии обстреляли на глазах семьи
10:16
На границе Крыма поймали украинку с пистолетом и патронами
10:10
Легендарная певица смертельно больна
10:01
Отец Меган Маркл довел принца Гарри до крайности
09:58
Определена безопасная доза соли для человека
09:49
В спортивном лагере в Дагестане отравились десятки детей
09:40
Мощное землетрясение в Китае сняли на видео
09:36
Старшая дочь не пришла на свадьбу Жулина с молодой любовницей
09:29
Внедорожник насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
09:21
Названа причина смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"
09:19
Раскрыты жуткие детали смертельной аварии на Урале
09:11
Агутин высказался о своем позоре на концерте
09:07
На пересечении МКАД и Бесединского шоссе ограничат движение
08:52
Пугачева выкинула на улицу пришедшего к ней Крида
08:47
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
08:36
На AliExpress стали массово блокировать россиян
08:30
"У него инсульт": известный музыкант призвал молиться за Николая Носкова
08:08
Курс доллара подскочит к концу года
07:45
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
21:00
Володин оценил реконструкцию музыкального лицея в Энгельсе
19:05
Актер из "Убойной силы" умер в 66 лет
18:00
Укатившая на отдых Собчак выставила себя плохой матерью
17:28
Вайкуле стравили с Киркоровым после бойкота Крыма
16:59
Матильда готовится обобрать Шнурова
16:28
Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой
16:03
"Так долго отдавала себя": российская актриса рассказала о депрессии
15:31
Что стало с красавицей-актрисой Александрой Яковлевой
14:56
Вайкуле запретили приезжать в Россию после слов о Крыме
14:43
Мать Ольги Бузовой ограбили на шесть миллионов
14:32
Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
14:02
Дакота напомнила Бузовой и Барановской об их горе
13:30
Ани Лорак предложили нажиться на измене мужа
13:00
Обессиленную Джоли нашли в психиатрической клинике
12:30
"Выла от боли": вскрылись ужасающие подробности разрыва Дакоты и Соколовского
12:02
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
11:49
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
11:20
"Подаю на развод": Блюменкранц из "Дома-2" бросил жену с ребенком
10:48
Как решается проблема обманутых дольщиков в Саратовской области
10:46
Названо имя убийцы Влада Листьева
10:21
Малахов взбесился из-за развода Дакоты и Соколовского
10:03
В Британии расстреляли толпу людей
20:39
Душераздирающее откровение Дакоты об изменах Соколовского
20:18
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
18:18
Петросян прилюдно признался в позорной любви
17:57
Под Москвой парашютист разбился о здание аэродрома
17:32
"Все! Вещи собрала": Муцениеце покинула дом Прилучного
17:07
В Саратове появится предуниверсарий для одаренных детей
16:50
Володин проверил строительство дома для переселенцев в Елшанке
16:35
В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит
16:03
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
15:13
Отправивших Бузову в психушку обвинили в жестокости
14:20
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
13:51
Умерший за рулем водитель покалечил шесть детей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Вайкуле запретили приезжать в Россию после слов о Крыме
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле
Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой
Политика

Названо условие распада Украины

Фото: wikipedia.org/Haidamac
Украина может распрощаться со своей государственностью по итогам выборов в Верховную раду, которые пройдут в октябре 2019 года. Такое заявление в интервью одному из изданий Незалежной сделал заместитель главы Министерства временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Продолжение: Украина опозорилась с нестреляющим "новейшим оружием"
прочитано 1016 раз

По его словам, Россия может начать действовать в Черном море так, как действует в Азовском. Речь идет о задержании судов, следующих в порты Незалежной на Азове и из них. Активизация российских пограничных сил в регионе произошла после незаконного ареста крымского рыболовецкого траулера "Норд".

ПО ТЕМЕ

Порошенко стал козлом отпущения Запада

В Киеве заявили о распаде Украины за полгода

Как Майдан уничтожил Украину

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Тука предупредил, что Киев рискует не только потерять влияние на Черном и Азовском морях, но и утратить государственность. "Необязательно военным путем", – сказал он в интервью изданию "Апостроф".

По словам чиновника, для этого достаточно, чтобы большинство в парламенте на следующих выборах в Верховную раду получили "антиукраинские силы". "И все, каюк – Украины нет, а есть Малороссийская губерния", – добавил замминистра.


Чиновник неоднократно заявлял о возможном распаде Украины. Ранее он назвал регионы Незалежной, которые потенциально могут войти в состав России. Речь идет об Одесской, Херсонской, Николаевской, Закарпатской и Харьковской областях.

По его мнению, это произойдет, если Киев откажется от Донбасса. В таком случае страна распадется за полгода, полагает чиновник. "Я очень много общаюсь с людьми. Это реальные эксперты в общемировом восприятии, признанные, которые занимаются реальной политикой. Все единогласно говорят о том, что нельзя разрывать связи", – отметил он в эфире телеканала ZIK.

Разрушение связей с непризнанными республиками – именно то, чем активно занимается нынешняя украинская власть. Киев отказывается выплачивать социальные пособия местным жителям, проводит социально-экономическую, торговую и транспортную блокаду региона.

Автор: Иван Поляков13 августа 2018, 10:58

Политика

Названо условие распада Украины
Месть за Донбасс: Украину призвали готовиться к бомбардировкам
Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма

Шоу-бизнес

Адвокат пригрозил Степаненко обнародовать страшный компромат
Знаменитая ведущая шокировала разбитым лицом
Сексуальная Бондарчук смогла заткнуть за пояс подтянутую Бледанс
"Шпага что надо": появившийся без трусов Панин поразил размером

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Названа причина смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"
Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Шоу-бизнес

Нового мальчика Пугачевой прячут в доме водителя

Что известно о любимце певицы
Шоу-бизнес

Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле

Композитор тоже не поедет на полуостров
Шоу-бизнес

Грехи прошлого: Степаненко в юности была проституткой

Продажная любовь довела до тюрьмы
Шоу-бизнес

Безутешная Зудина бросилась к гробу с Брусникиным

Вдова расплакалась на панихиде

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
Совет на выходные
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак

Фоторепортажи

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

Спорт

Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
Губерниев опубликовал эротическое фото
Шарапова рассекретила роман с миллионером
Изнасилованная олимпийская чемпионка страдает после смерти тренера

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru