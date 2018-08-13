Названо условие распада Украины

Украина может распрощаться со своей государственностью по итогам выборов в Верховную раду, которые пройдут в октябре 2019 года. Такое заявление в интервью одному из изданий Незалежной сделал заместитель главы Министерства временно оккупированных территорий Георгий Тука.



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