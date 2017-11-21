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Общество

Как Майдан уничтожил Украину

Фото: GLOBAL LOOK press/Jacob Balzani Loov
Четыре года назад в центре Киева начались события, положившие начало деструктивным процессам на Украине. Евромайдан повлиял на умы части граждан Незалежной, но еще больше – на политиков, которые на волне народной псевдоосвободительной волны повели страну семимильными шагами к разрушению.
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Четыре года со дня начала Евромайдана прошли на Украине достаточно оживленно. Новой власти, пришедшей фактически в результате переворота, удалось многое сделать, размышляет не без иронии политолог и публицист Армен Гаспарян. За это время Украина потеряла Крым и Донбасс, развязала гражданскую войну, установила пронеонацистский режим, которому пока мешает только фигура Петра Порошенко.

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Кроме того, новым властям чудесным образом удалось полностью демонтировать государственную экономику на юго-востоке и в центральной части страны, испортить отношения абсолютно со всеми соседями и в первую очередь с Россией. Конечно же, не об этом мечтали люди, собравшиеся на майдане Незалежности 21 ноября 2013 года, говорит Гаспарян. Они надеялись на совсем другое, но почему-то именно это по какому-то злому умыслу или просто по недомыслию реализовать не удалось.

Все попытки ориентировать украинскую экономику в сторону Европы с треском провалились. Кстати, по такому же пути в свое время шли три прибалтийские республики и Молдавия, но им не удалось сотворить чудо – евроориентация провалилась и там, напоминает публицист.

Фото: GLOBAL LOOK press/Siarhei Balai

Украина почему-то решила, что у нее все получится, но политики сильно просчитались – никакая экономика не способна развиваться в условиях гражданской войны. Если бы Киев хотел развивать собственную экономику, то первое, что нужно было сделать, – начать выполнение минских соглашений.

В последние месяцы складывается впечатление, продолжает Гаспарян, что Украина решила окончательно пойти по пути реализации хорватского сценария. Другими словами, население властям уже не нужно – нужна исключительно территория, земля. Обманутым в итоге уже оказался народ Украины.

События на майдане привели Украину к распаду страны, уничтожению экономики и к глубокому кризису.

О том, что этот кризис является в том числе и политическим, свидетельствует разгорающийся Михомайдан – старая форма протеста под новыми флагами. По словам эксперта, скандальное появление на Украине изгнанного некоторое время назад с позором Михаила Саакашвили неслучайно: его активно поддерживают определенные структуры в США, а дирижирует новым Майданом бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua

Еще в 2013 году он выделил сотрудникам ЦРУ кабинет в здании возглавляемого им ведомства и дал возможность свободно изучать секретные документы, составляющие государственную тайну Украины. Есть информация о том, что генерал Наливайченко принадлежит к числу тех представителей новых украинских властей, кто напрямую связан с американскими спецслужбами.

По мнению Армена Гаспаряна, Саакашвили будет использован как таран в руках неонацистских формирований, у которых свой план захвата власти: экс-президент Грузии скидывает Порошенко, на этой волне к руководству приходят радикалы и развязывают полномасштабный военный конфликт с Москвой. Причем, реализовать такой план заговорщики планируют до президентских выборов в России, надеясь таким образом дестабилизировать обстановку в нашей стране.

В таком сценарии сам Саакашвили по своему статусу может занять только пост премьер-министра, но помочь ему в этом способна исключительно Юлия Тимошенко. Зная всю подноготную скандалиста Саакашвили, она вряд ли поможет ему вернуться во власть и произвести такого рода размен в украинской политике, полагает эксперт.

Армен Гаспарян. Фото: wikipedia.org

Гаспарян отметил, что глубокий кризис на Украине затронул не только политическую, но и социальную сферу. Например, на этой неделе стало известно, что студентов многих украинских вузов отпускают на каникулы до марта 2018 года. Причина очень прозаическая – нечем отапливать помещения для занятий и нет денег на то, чтобы купить уголь для котельных. Впрочем, от донбасского и российского угля Киев с гордостью отказался и с оркестром встречает в Одессе баржи с американским.

Естественно, что украинский обыватель крайне недоволен такими итогами Евромайдана. Кроме того, у граждан есть претензии к власти, которая установила в стране полицейский режим, – любого инакомыслящего на Украине запросто могут отправить в тюрьму. Известно, что в одном только Харькове в СИЗО сидят более тысячи политзаключенных.

"Сепаратизм" и "терроризм" – сегодня самые популярные статьи на Украине, причем под горячую руку силовикам можно попасть даже за использование русского языка в общественном месте. Конечно, такое происходит не везде, а исключительно в западных областях страны, где сильны националистические настроения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jacob Balzani Loov

Говоря о перспективах Украины, Гаспарян напомнил, что в 2018 году Киев должен будет начать выплаты по кредитам, взятым в международных финансовых организациях. Кроме того, никто не отменял суверенный долг России, а это, с учетом штрафов за просрочку платежа, более трех миллиардов долларов. Наконец, не за горами 2019 год, когда Россия планирует запустить маршруты по транспортировке газа в Европу в обход Украины, что серьезно истощит и без того не упитанный бюджет Незалежной.

Политолог предположил, что к этому времени власти страны могут начать продавать чернозем в Европу, потому что все остальное уже либо продано, либо готово к продаже. По сути дела, это означает начало демонтажа украинской государственности. Если последует такой шаг, то уже не только на землю в физическом определении, но и на территорию Украины будут предъявлены претензии со стороны Венгрии и Польши.

Но киевские власти обо всем этом почему-то не думают – у них на первом месте война в Донбассе и противодействие всему русскому и российскому. К сожалению, людей, которые задумались бы о том, как выводить страну из кризиса, нет ни в руководстве Украины, ни в оппозиции. Их нет даже среди заокеанских кураторов Незалежной, которые заняты исключительно тем, что науськивают Киев на Москву, подкидывая иногда кость то в виде нелетального оружия, то кредита. Но в итоге весь этот процесс напоминает слова известной басни Ивана Крылова про Слона и Моську.

Автор: Александр Комаров21 ноября 2017, 19:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Майдан изменил Украину

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