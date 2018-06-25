Лебезившему перед Путиным Порошенко нашли оправдание

Контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко последнее время заметно активизировались. За этот месяц они уже дважды провели телефонные переговоры, причем состоялись они по инициативе лидера Незалежной. По словам политолога Янины Соколовской, звонки Порошенко Путину – это не унижение, а "производственная необходимость".

По ее словам, президент Украины должен звонить главе российского государства для упрощения помилования осужденных на территории России украинцев. "Нам надо призвать Петра Порошенко еще раз или несколько раз позвонить Владимиру Путину и добиться освобождения наших заложников", - заявила политолог в эфире телеканала "112 Украина".

Соколовская полагает, что единственная возможность добиться освобождения граждан Незалежной – постоянные контакты между двумя лидерами. Политолог заявила, что ничего унизительного в поведении украинского лидера нет. "Это не шутки, это жизни людей", – добавила она.

Первый в этом месяце телефонный разговор между главами государств состоялся 9 июня по инициативе Порошенко. Пресс-служба Кремля сообщала, что президенты, помимо прочего, обсудили судьбу арестованных на Украине российских журналистов. Была достигнута договоренность, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят граждан Незалежной, которые находятся в российских тюрьмах, и наоборот.





Спустя почти две недели, 21 июня, между лидерами состоялся второй телефонный разговор. Тема все та же – освобождение заключенных. Как сообщила пресс-служба Порошенко, он просил Путина допустить к осужденному в России за терроризм режиссеру Олегу Сенцову уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову.

Казалось, что процесс вот-вот сдвинется с мертвой точки, однако этому мешают несогласованность действий и выдвижение новых условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посетовал, что одно из посещений заключенного в России должно было состояться в Омске. Однако Денисова не приехала, из-за чего интересы Киева пришлось представлять украинскому дипломату.

Теперь, отметил представитель президента, предстоит ответный визит: уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова должна прибыть в Незалежную. "Но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное – затягивает его по времени", – добавил Песков, подчеркнув, что несмотря на это работа все-таки продолжается.