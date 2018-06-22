Порошенко подло поступил после звонка Путину
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел новые антироссийские санкции, которые коснулись политических партий и бизнесменов, сообщает телеканал "360". Ограничительные меры распространяются на партию "Единая Россия", "ЛДПР", "КПРФ", "Родину", "Аграрную партию России", и "Демократическую партию России". Им заблокируют активы на территории Украины и запретят вывод капитала за пределы страны. Также будут аннулированы лицензии или другие документы, разрешающие ввоз или вывоз за пределы государства валюты. Ограничения коснуться и выдачу наличных по банковским картам, сообщает URA.Ru.
Также Киев ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее председателя Эллы Памфиловой и зампреда Николая Булаева и избирательной комиссии Крыма. Подобные меры коснулись и бизнесменов, среди которых Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги, директор "НВП Берил" Олег Николаев, Наталья Золотарева, Виктория Билан, Евгения Воробьева, а также директор "Дайвтехносервис" Александр Трибун вместе с сотрудником Олегом Чириковым.
Отметим, что вчера украинский лидер и президент России по инициативе Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. В ходе беседы Путин напомнил о необходимости выполнения Минских соглашений. Также главы государств затронули предложения российской стороны по учреждению охранной миссии ООН на Украине.
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