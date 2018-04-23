Протесты в Армении разгорелись с новой силой

В столице Армении Ереване в понедельник, 23 апреля, возобновились протесты оппозиции против нового премьер-министра и бывшего президента страны Сержа Саргсяна. По сообщениям СМИ, акции проходят в нескольких районах города.

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