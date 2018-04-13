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Политика

В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада

Фото: Dni.Ru
Совет нижней палаты парламента 16 апреля, на внеочередном заседании рассмотрит законопроект об ответных мерах на недружественную политику стран Запада. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, в частности, что документ предоставит правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. 
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"Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России, – рассказал Вячеслав Володин. – После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы". Спикер Госдумы пояснил, что документ предоставит правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса", – сказал Володин. Отметим, что законопроект внесен руководителями всех четырех фракций и председателем Госдумы. 

Документ под названием законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан и юридических лиц, пояснил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Напомним, ранее Соединенные Штаты объявили о расширении санкций в отношении российских компаний и физических лиц. В список попали 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний. В ответ на эти шаги в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что новые санкции Вашингтона Москва не оставит без ответа, и будут приняты жесткие меры.

Автор: Дмитрий Куклин13 апреля 2018, 09:47

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