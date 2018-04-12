Сербия отказалась плясать под американскую дудку

Сербия не пойдет на поводу у США и не откажется от дружбы с Россией. Об этом заявил представитель сербского парламента Милован Дрецун на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге.

США и страны НАТО усложняют политическую ситуацию на Балканах, чтобы помешать сближению стран региона с Россией, отметил Милован Дрецун. "К сожалению, в последнее время выросли трения в регионе, ситуация усложняется", – сказал сербский политик.

Он процитировал бывшего госсекретаря США Джона Керри, который в 2015 году на слушаниях в Сенате заявил, что, в контексте отношений Вашингтона и Москвы, Сербия, Косово, Черногория, Македония, Грузия, Молдавия, Приднестровье находятся на линии огня.

"Это не в интересах Сербии. Сербия не хочет быть на линии фронта с Россией. Сербия имеет стратегическое партнерство с Россией и хочет усилить это партнерство", – отметил Дрецун.





Запад пытается как можно дальше дистанцировать Сербию от России, как можно сильнее поссорить Россию и Сербию и тем самым маргинализовать присутствие России на Балканах.

По словам Милована Дрецуна, Сербия является столпом стабильности на Балканах и ориентирована на укрепление добрососедских отношений со всеми государствами региона, готова сотрудничать со всеми странами, с которыми разделяет общие идеалы мира и безопасности.

Он обещал, что Сербия не будет вводить никаких санкций против России и не пойдет на прекращение отношений между странами. В ответ на эти слова спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил сербов за столь принципиальную позицию, сообщает Regnum.





"Думаю, что нам со своей стороны нужно подумать о формах диалога с коллегами из Сербии, чтобы те вопросы, которые они поднимают, мы могли бы эффективно рассмотреть и в той части, где сочтем необходимым, поддержать позицию Сербии", – сказал глава Думы.

Сербия хочет быть нейтральной и независимой страной в Европе. Наверное, все страны, которые исходят из принципа невмешательства в дела других государств, поддерживают такое решение.

Вячеслав Володин также поблагодарил наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ за работу на президентских выборах 18 марта. По его словам, количество наблюдателей было беспрецедентно высоким, что представляет собой пример конструктивного диалог стран – членов ОДКБ.

Напомним, что власти Сербии не присоединились ни к каким мерам против России по делу Скрипаля. Об этом еще 28 марта заявил президент страны Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.