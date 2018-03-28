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Политика

После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов
Совет нижней палаты парламента одобрил создание рабочей группы, которая займется анализом законодательства после того, как при пожаре в кемеровском торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Первое заседание депутатов планируется провести на следующей неделе. 

Продолжение: Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" отказался извиняться
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Совет нижней палаты парламента одобрил создание рабочей группы, которая займется анализом законодательства после того, как при пожаре в кемеровском торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Первое заседание депутатов планируется провести на следующей неделе.

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Депутаты Госдумы намерены тщательнейшим образом разобраться в причинах, по которым случилась трагедия в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Речь идет, в том числе, об анализе законодательной базы.

Заниматься этим будет специальная рабочая группа парламентариев. Решение о ее создании поддержал сегодня Совет нижней палаты, сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Советом Думы одобрено решение комитета по безопасности о создании рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в части обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей", – сказал он. Законодатель уточнил, что решение было принято по поручению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

В числе задач рабочей группы будут вопросы достаточности правового регулирования и выработка мер по дальнейшему совершенствованию законодательства. Для этого депутаты намерены тесно взаимодействовать с профильными ведомствами и органами следствия, задействованными в поиске причин и виновных в трагедии. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В состав думской рабочей группы вошли 15 человек, в числе которых представители профильных комитетов нижней палаты парламента. Ожидается, что на первое заседание депутаты соберутся уже на следующей неделе.

Напомним, в результате пожара в кемеровском торговом центре, по последним данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка. К настоящему времени опознаны 27 тел. Пострадали от огня 76 человек, в том числе 27 детей.

Сегодня, 28 марта, согласно указу президента Владимира Путина, объявлено днем национального траура. На всех здания органов власти приспущены государственные флаги, телеканалам и радиостанциям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ. 

Автор: Дмитрий Куклин28 марта 2018, 16:39
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