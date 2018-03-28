После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
Совет нижней палаты парламента одобрил создание рабочей
группы, которая займется анализом законодательства после того, как при пожаре в
кемеровском торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Первое
заседание депутатов планируется провести на следующей неделе.
Депутаты Госдумы намерены тщательнейшим образом разобраться в причинах, по которым случилась трагедия в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Речь идет, в том числе, об анализе законодательной базы.
Заниматься этим будет специальная рабочая группа парламентариев. Решение о ее создании поддержал сегодня Совет нижней палаты, сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Советом Думы одобрено решение комитета по безопасности о создании рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в части обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей", – сказал он. Законодатель уточнил, что решение было принято по поручению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
В числе задач рабочей группы будут вопросы достаточности правового регулирования и выработка мер по дальнейшему совершенствованию законодательства. Для этого депутаты намерены тесно взаимодействовать с профильными ведомствами и органами следствия, задействованными в поиске причин и виновных в трагедии.
В состав думской рабочей группы вошли 15 человек, в числе которых
представители профильных комитетов нижней палаты парламента. Ожидается, что на
первое заседание депутаты соберутся уже на следующей неделе.
Напомним, в результате пожара в кемеровском торговом центре,
по последним данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка. К настоящему
времени опознаны 27 тел. Пострадали от огня 76 человек, в том числе 27 детей.
Сегодня, 28 марта, согласно
указу президента Владимира Путина, объявлено днем национального траура. На всех
здания органов власти приспущены государственные флаги, телеканалам и
радиостанциям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ.
Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
По мнению ведущего, тогда она "чистая" и "учителя пока не нашлись"
В школе рассказали о поведении педагога на пожаре
Пианистка явилась на праздник подруги