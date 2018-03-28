Депутаты Госдумы пришли к мемориалу жертвам пожара в Кемерово
Среди тех, кто пришел к мемориалу, были руководители нижней
палаты парламента, лидеры всех фракций, главы и заместители руководителей комитетов, рядовые члены нижней палаты.
Все вместе они после заседания Совета Госдумы отправились в самый центр
Москвы, где возложили цветы к мемориалу памяти жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег-депутатов принять все необходимые меры, которые позволят не допустить повторения кемеровской трагедии. В то же время председатель нижней палаты парламента считает, что торопиться с заключениями о причинах и виновниках пожара не стоит. "Пока расследование не завершится, выводы делать рано", – сказал он.
Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с другими комитетами подготовить комплексные предложения об изменениях законодательства после пожара в торговом центре Кемерово. Он, в частности, призвал коллег обратить внимание на формы собственности ТЦ и подобных организаций, подчеркнув, что для них по-разному регулируется проведение проверок.
Отметим, что предыдущее заседание Совета Госдумы и пленарное заседание (состоялись 26 и 27 марта, соответственно. – Прим. ред.) начинались с минуты молчания в память о жертвах кемеровской трагедии. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин выразил соболезнования родственникам погибших в огне и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ближайшее время депутаты намерены пригласить в Думу представителей МЧС, Следственного комитета, прокуратуры и других ведомств. От них народные избранники рассчитывают получить информацию о расследовании причин трагедии и принятых мерах по недопущению повторения подобных происшествий.
Напомним, в среду, 28 марта, президент Владимир Путин объявил по всей стране днем общенационального траура. В этот день в России, представительствах и учреждениях страны за рубежом приспущены государственные флаги. Также учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В результате ЧП пострадали 76 человек (27 из них – несовершеннолетние).
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