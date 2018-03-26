Володин: Нельзя допустить повторения кемеровской трагедии

Очередное заседание Совета Госдумы, которое прошло сегодня, началось с минуты молчания. Таким образом депутаты почтили память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово. По решению всех фракций завтрашнее пленарное заседание палаты также начнется с минуты молчания.



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"Это ужасная трагедия, в которой погибли дети", - отметил Вячеслав Володин. Он призвал коллег-депутатов проанализировать действующее законодательство на предмет достаточности регулирования вопросов обеспечения пожарной безопасности.

"Нам надо посмотреть, чтобы профильные комитеты изучили вопросы противопожарной безопасности, как законодательство регулирует работу таких мест, – сказал он. – И принять меры, чтобы такие трагедии не повторялись".

При этом, спикер Госдумы призвал не делать скоропалительных выводов о том, почему стала возможной трагедия в кемеровском ТЦ. "Пока расследование не завершится, выводы делать рано", – заявил Володин.

Для получения самой актуальной полной информации о произошедшем в Кемерово, депутаты намерены после завершения расследования пригласить в здание на Охотном Ряду главу МЧС Владимира Пучкова.

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