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Общество

Госдума почтила память жертв трагедии в Кемерово

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Нижняя палата парламента на пленарном заседании 27 марта почтила минутой молчания память погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Трагедия произошла в минувшее воскресенье.

Продолжение: Госдума подготовит изменения в законодательство после пожара в Кемерово
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"Прежде чем мы с вами приступим к работе, предлагаю почтить память тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре в Кемерово", – обратился к парламентариям спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее председатель нижней палаты выразил соболезнования в связи с трагедией. По его словам, главное – помочь тем, кто потерял близких или пострадал сам.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово", – сказал спикер. Он пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

Вместе с тем председатель нижней палаты призвал не делать скоропалительных выводов о причинах трагедии. По словам Володина, необходимо дождаться окончания расследования.


На Охотном Ряду также будут разбираться в причинах случившегося. "Нам надо посмотреть, чтобы профильные комитеты изучили вопросы пожарной безопасности, как законодательство регулирует работу таких мест, – заявил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В ближайшее время парламентарии намерены пригласить в нижнюю палату представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета, прокуратуры и других ведомств, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них – дети. Среди возможных причин ЧП рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Иван Поляков27 марта 2018, 12:01

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