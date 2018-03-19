Россия посадила ПАСЕ на голодный паек
ПАСЕ признала, что отказ России платить первую треть своего взноса за 2018 год стал причиной серьезных финансовых трудностей у организации. "Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро. Организации пришлось заморозить его на 9%", – говорится в резолюции постоянной комиссии ПАСЕ. Выдержки из документа приводит РИА Новости.
В нем выражается озабоченность подобными сокращениями в бюджете, который и без того значительно ослаблен десятилетием ограничений. Нынешний его дефицит вызван во многом действиями самих европейских политиков.
Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014 году после событий в Крыму и на юго-востоке Украины. Тогда российских парламентариев лишили некоторых прав в ПАСЕ.
Пора на паперть: в #ПАСЕ загибаются без денег России https://t.co/ZpHQzHaAOr pic.twitter.com/8wXOSItBHq— #Я,РУССКИЙ (@za_Russia) 17 марта 2018 г.
В конце 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. А за два дня до президентских выборов в России большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за восстановление диалога с Россией. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, уточнив при этом, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.
По словам парламентария, против восстановления прав России выступили лишь Украина, страны Прибалтики и Великобритания. Глава лондонской делегации при этом предложил исключить Россию даже из самой дискуссии по восстановлению в ПАСЕ в связи с делом Скрипаля.
Россия ежегодно вносила в казну Совета Европы порядка 30 миллионов евро и вместе с еще четырьмя крупнейшими плательщиками, фактически, содержала эту организацию.
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