Тесть воткнул нож в спину Грудинина

Павлу Грудинину поставили подножку за два дня до выборов – его тесть заявил, что будет голосовать за Путина. Вячеслав Кутюхин даже не рассматривает своего зятя в качестве достойного кандидата на президентский пост.

Вячеслав Кутюхин признался журналистам, что сам будет голосовать за действующего президента России и агитирует за него других. "Я очень давно определился. За нашего нынешнего президента отдам свой голос с удовольствием, за Путина. Будем агитировать свою семью, соседей, знакомых, чтобы отдавали за него свой голос", – приводит Life слова тестя Грудинина.

Родственник кандидата-коммуниста возглавляет избирательную комиссию одного из участков в Пятигорске. Там он живет и вот уже 27 лет работает учителем русского языка и литературы в обычной средней общеобразовательной школе.

Накануне, 15 марта кандидат в президенты Павел Грудинин оказался в центре очередного скандала на предвыборных дебатах у Владимира Соловьева. Новоявленный коммунист покинул студию, как только узнал, что туда придет обманутая им женщина – Лидия Филькина. Во время рекламной паузы ее привел на дебаты другой их участник – Максим Сурайкин.

Сотрудница подмосковного совхоза имени Ленина, которым руководит Грудинин, в своих многочисленных интервью утверждает, что он не выполнил свои обязательства относительно квартиры для ее семьи. Сначала жилплощадь сдали в аренду, затем пообещали передать в собственность, а в итоге семья Филькиных оказалась на улице.

Почему Грудинин вообще оказался в студии канала "Россия 1", не совсем понятно. 7 марта он в прямом эфире во всеуслышание заявил, что окончательно покидает дебаты и не намерен в них участвовать из-за предложенного формата.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").