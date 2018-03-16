Тесть воткнул нож в спину Грудинина

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Умер Олег Табаков
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:20
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
13:18
Весна отменяется: москвичей атакуют мартовские морозы
13:01
В Москве электричка протаранила автомобиль
12:49
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
12:47
Почему массово падают самолеты
12:29
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
12:29
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
11:59
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
11:50
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
11:40
Якуты возбудились от золотого дождя
11:16
АвтоВАЗ представил самую дешевую машину
11:06
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
11:02
В Москве эвакуировали детский сад
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:35
Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:24
Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:29
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:09
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:32
На похоронах потеряли дочь Табакова
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
07:53
В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
21:45
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:34
Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
21:07
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
20:53
Савченко пришла в Раду с гранатами
20:25
Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
20:21
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
20:19
В Санкт-Петербурге 15 школьников отравились таблетками
20:01
Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:15
Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:26
Мама Баскова восхитила молодостью и красотой
18:21
67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
18:19
Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны
18:06
"ЕР" мобилизует сторонников на выборы в регионах
17:57
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:50
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:42
Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
16:05
Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:46
Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
15:20
Москва простилась с Табаковым веселым маршем и криками "Браво!"
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
15:12
Михалков попал в больницу после падения
14:57
Пенсионный возраст в России повысят только для женщин
14:51
Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей
14:48
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой
14:47
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
14:36
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
14:30
Дочь Тинькова оставила странное сообщение
14:25
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
14:19
Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове
14:16
Жители Петербурга умываются водой с нефтью
14:01
Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба
13:57
Россияне бросились бешено скупать доллары
13:54
Создан самый белый материал на Земле
13:38
Путин пришел проститься с Табаковым
13:24
Путин раскрыл свой секретный позывной
13:20
Лавров выгонит британских дипломатов из России
13:14
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
13:09
Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры
13:07
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
13:02
К чему снится снег
12:53
Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде
12:47
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй
12:41
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
12:31
"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже
12:15
Под Москвой застрявший таксист провел ночь в сугробе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством
Возмущенный священник цинично плюнул в мертвого Табакова
Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова
Политика

Тесть воткнул нож в спину Грудинина

Павел Грудинин. Фото: GLOBAL LOOK press
Павлу Грудинину поставили подножку за два дня до выборов – его тесть заявил, что будет голосовать за Путина. Вячеслав Кутюхин даже не рассматривает своего зятя в качестве достойного кандидата на президентский пост.
прочитано 711 раз

Вячеслав Кутюхин признался журналистам, что сам будет голосовать за действующего президента России и агитирует за него других. "Я очень давно определился. За нашего нынешнего президента отдам свой голос с удовольствием, за Путина. Будем агитировать свою семью, соседей, знакомых, чтобы отдавали за него свой голос", – приводит Life слова тестя Грудинина.

ПО ТЕМЕ

Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами

Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины

Грудинин неожиданно покаялся перед Собчак

 Выборы президента-2018

Сюжеты Выборы президента-2018

Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

Родственник кандидата-коммуниста возглавляет избирательную комиссию одного из участков в Пятигорске. Там он живет и вот уже 27 лет работает учителем русского языка и литературы в обычной средней общеобразовательной школе.

Накануне, 15 марта кандидат в президенты Павел Грудинин оказался в центре очередного скандала на предвыборных дебатах у Владимира Соловьева. Новоявленный коммунист покинул студию, как только узнал, что туда придет обманутая им женщина – Лидия Филькина. Во время рекламной паузы ее привел на дебаты другой их участник – Максим Сурайкин.

Сотрудница подмосковного совхоза имени Ленина, которым руководит Грудинин, в своих многочисленных интервью утверждает, что он не выполнил свои обязательства относительно квартиры для ее семьи. Сначала жилплощадь сдали в аренду, затем пообещали передать в собственность, а в итоге семья Филькиных оказалась на улице.

Почему Грудинин вообще оказался в студии канала "Россия 1", не совсем понятно. 7 марта он в прямом эфире во всеуслышание заявил, что окончательно покидает дебаты и не намерен в них участвовать из-за предложенного формата.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Автор: Александр Комаров16 марта 2018, 13:19

Политика

Тесть воткнул нож в спину Грудинина
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
История президентских выборов в России

Шоу-бизнес

Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками

Проишествия

Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Общество

Скрипаля отравила родная дочь

Яд подложили в багаж Юлии
Шоу-бизнес

Олег Газманов отказался от четвертого ребенка

Популярный исполнитель выступил против новой моды
Шоу-бизнес

Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство

Участник скандала рассказал, как все было на самом деле
Шоу-бизнес

Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве

Популярный актер посоветовал никого не судить

Гороскоп

Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

Фоторепортажи

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Спорт

Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

Регионы

Якуты возбудились от золотого дождя
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru