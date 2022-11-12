Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

Павел Грудинин родился в Москве 20 октября 1960 года. Через год его родители переехали в Ленинский район Подмосковья. После окончания школы в 1977 году Грудинин поступил на обучение по профессии сельскохозяйственный инженер в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) им. Горячкина.

После окончания учебного заведения в 1982 году Грудинин работал инженером-механиком в совхозе имени Ленина. В 1990 году стал замдиректора совхоза по коммерческим вопросам, а в 1995 году - директором.

Стартом политической карьеры Грудинина стало его избрание в 1997 году депутатом Московской областной думы второго созыва по одномандатному округу №2 (город Видное Ленинского района Московской области). В 2007-2011 годах он был депутатом Мособлдумы четвертого созыва.

В сентябре 2016 года Грудинин баллотировался на выборах в Госдуму седьмого созыва от КПРФ, но не прошел по итогам распределения партийных мандатов. Грудинин занимает ряд должностей: член экспертного совета при правительстве РФ, зампред комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты России.

В декабре 2017 года по итогам партийного голосования он был выдвинут кандидатом на пост президента России от КПРФ. Грудинин оказался в эпицентре скандала из-за своих доходов.

По данным кандидата, за шесть лет он заработал 157 миллионов рублей. Однако в поданной в ЦИК декларации Грудинин забыл указать о наличии за рубежом ценных бумаг на 7,5 миллиарда рублей. Разобраться со счетами кандидата от КПРФ потребовали у Генпрокуратуры.