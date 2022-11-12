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Павел Николаевич Грудинин

Политический деятель, организатор аграрного производства
Павел Николаевич Грудинин
  • Дата рождения: 20 октября 1960
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Весы

Павел Грудинин родился в Москве 20 октября 1960 года. Через год его родители переехали в Ленинский район Подмосковья. После окончания школы в 1977 году Грудинин поступил на обучение по профессии сельскохозяйственный инженер в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (МИИСП) им. Горячкина.

После окончания учебного заведения в 1982 году Грудинин работал инженером-механиком в совхозе имени Ленина. В 1990 году стал замдиректора совхоза по коммерческим вопросам, а в 1995 году - директором.

Стартом политической карьеры Грудинина стало его избрание в 1997 году депутатом Московской областной думы второго созыва по одномандатному округу №2 (город Видное Ленинского района Московской области). В 2007-2011 годах он был депутатом Мособлдумы четвертого созыва.

В сентябре 2016 года Грудинин баллотировался на выборах в Госдуму седьмого созыва от КПРФ, но не прошел по итогам распределения партийных мандатов. Грудинин занимает ряд должностей: член экспертного совета при правительстве РФ, зампред комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты России.

В декабре 2017 года по итогам партийного голосования он был выдвинут кандидатом на пост президента России от КПРФ. Грудинин оказался в эпицентре скандала из-за своих доходов.

По данным кандидата, за шесть лет он заработал 157 миллионов рублей. Однако в поданной в ЦИК декларации Грудинин забыл указать о наличии за рубежом ценных бумаг на 7,5 миллиарда рублей. Разобраться со счетами кандидата от КПРФ потребовали у Генпрокуратуры.

Верховный суд счел законным снятие Грудинина с выборов

Верховный суд счел законным снятие Грудинина с выборов
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прокомментировали решение Верховного суда (ВС). Павел Грудинин должен был войти в первую тройку федерального списка КПРФ, однако ЦИК исключила политика из-за скрытой доли в белизском офшоре.

ЦИК предоставила в суде новые документы о зарубежных активах Грудинина

ЦИК предоставила в суде новые документы о зарубежных активах Грудинина
КПРФ оспаривает в суде отказ ЦИК зарегистрировать Грудинина в качества кандидата в депутаты. Во время заседания Верховного суда РФ Центральная избирательная комиссия представила новые документы об иностранных активах директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

Жириновский попросил лидера коммунистов отстать от Грудинина

Жириновский попросил лидера коммунистов отстать от Грудинина
Глава ЛДПР Владимир Жириновский обратился к коллеге из КПРФ Геннадию Зюганову с призывом прекратить втягивать в политические дела директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина. Такой пост появился в Telegram-канале Владимира Жириновского.

Грудинин бьется из-за шоу "Прямой эфир" с Малаховым

Грудинин бьется из-за шоу "Прямой эфир" с Малаховым
Директор совхоза имени Ленина подал иск в Савеловский суд Москвы о защите чести и достоинства к ВГТРК. Причиной стал выпуск шоу "Прямой эфир" с Малаховым. Рассмотрение иска назначено на конец октября.

Жена Грудинина откровенно высказалась о скандальном разводе

Жена Грудинина откровенно высказалась о скандальном разводе
Жена бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина впервые после развода прокомментировала решение суда. Кроме того, она рассказала о предстоящем разделе имущества. Ирина заявила, что ожидала подобного исхода, и решение суда не было для нее сюрпризом.

Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова

Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
Бабушкинский районный суд Москвы 16 июля расторг брак главы совхоза имени Ленина Павла Грудинина с его супругой Ириной. Политик на заседание не явился. Теперь, после 38 лет брака и венчания, Павел и Ирина Грудинины больше не являются мужем и женой.

Малахов подобрал брошенную жену Грудинина

Малахов подобрал брошенную жену Грудинина
Супруга политика и главы совхоза имени Ленина Ирина Грудинина дала первое интервью в программе "Прямой эфир". Женщина раскрыла подробности семейной драмы Андрею Малахову, гостям студии и телезрителям. После того как в СМИ появилась информация о том, что Павел Грудинин подал на развод с женой после почти четырех десятков лет брака, Ирина решилась публично рассказать об их жизни, изменах мужа и разводе с ним.

Откровения политика: женатый Грудинин семь лет живет с любовницей

Откровения политика: женатый Грудинин семь лет живет с любовницей
Глава совхоза имени Ленина прокомментировал свой скандальный развод с женой Ириной, с которой прожил в браке 38 лет. Также Павел Грудинин рассказал о своей возлюбленной Ксении. С супругой политик не жил последние девять лет.

Тяжко согрешившего Грудинина осудили за плевок в Бога

Тяжко согрешившего Грудинина осудили за плевок в Бога
Жена бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина рассказала о скором разводе с супругом после более 30 лет брака. В свою очередь, представить Русской Православной Церкви заявил, что давшему обещание перед Богом политику необходимо сохранить семью.  Информация о том, что помимо семьи у бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина были и остаются отношения с другой женщиной, шокировала россиян.

"Дети у меня": жена Грудинина раскрыла подробности развода

"Дети у меня": жена Грудинина раскрыла подробности развода
Недавно достоянием общественности стала информация о бракоразводном процессе экс-кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина и его жены Ирины. Женщина долгое время не давала согласия на развод, так как венчалась с мужем в церкви. Ирина рассказала, что их с Грудининым дети в силу возраста способны с пониманием отнестись к решению родителей.

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