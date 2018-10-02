В Киеве раскрыли план кровавой зачистки Донбасса
Первое, что нужно для осуществления плана, – ввести в Донбасс миротворцев ООН, полагает Богуславская. При этом в составе этих сил, по ее словам, не должно быть ни одного представителя Москвы. Разместиться контингент голубых касок должен на российско-украинской границе, подчеркнула кандидат в президенты Незалежной в эфире канала Politeka Online.
После этого Киев даст два месяца тем, кто захочет уехать из региона. Параллельно с этим Богуславская собирается проводить чистки тех, кто занимал государственные посты в Донецкой и Луганской народных республиках. Тех, кто не успеет покинуть Донбасс, ждет мясорубка, заявила политик.
Помимо нарастания градуса воинственной риторики в отношении непризнанных республик, Украина продолжает наращивать армейский контингент на линии разграничения. Как сообщают наблюдатели ОБСЕ, Киев доставил в Донбасс зенитно-ракетные комплексы "Бук". Как говорится в сообщении миссии, обнаружить установки удалось благодаря беспилотникам.
Вполне возможно, что стоит ожидать очередной кровавой провокации вроде той, которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года. После уничтожения малазийского Boeing Украина начала массированную атаку на позиции ополченцев. Нельзя исключать, что Киев вновь попытается провернуть такой фокус.
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