Лавров рассмешил журналистов русскими ответами
Перед встречей глав МИД России и Швейцарии на полях Генеральной Ассамблеи ООН швейцарскому журналисту удалось коротко побеседовать с российским министром. Во время разговора Лавров дал представителю СМИ несколько ответов, которые журналисты назвали истинно русскими. Видео опубликовано на сайте RT.
Во время импровизированной пресс-конференции Сергей Лавров посоветовал репортеру никогда не говорить слово "последний". На вопрос, чего бы он пожелал Дидье Буркхальтеру, российский министр ответил: "Поднять пару стопок на полях Генассамблеи ООН".
Лавров использовал популярный англоязычный каламбур, намекая, что журналистам нужна лишь пара кадров (слово shot имеет два значения – "рюмка" и "кадр") и отметил, что с удовольствием бы предложил швейцарскому коллеге "пару стопок" чего-нибудь крепкого.
Сидящий напротив Лаврова Буркхальтер назвал ответы Лаврова истинно русскими. А когда глава МИД России в шутку предложил журналисту убраться вон, подтвердил свое высказывание.
Сергей Лавров – легкий и веселый человек. В августе 2015 года министр использовал нецензурное выражение на совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии. В Сети оно стало чрезвычайно популярным мемом. Тогда дипломат едва слышно охарактеризовал действия назойливых фотографов фразой "дебилы" и еще одним известным словом. Сам Лавров через какое-то время объяснил свой конфуз тем, что подумал: микрофон уже отключен.
В декабре 2016 года в Сети активно обсуждали видео со встречи глав МИД стран – членов ОБСЕ в немецком Гамбурге, на которой руководитель российского внешнеполитического ведомства резко отозвался о некоем собеседнике за кадром. Министру пришлось в сердцах повторить знакомую всем фразу, но, правда, в урезанном виде.
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