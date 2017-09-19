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Политика

Лавров рассмешил журналистов русскими ответами

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikku
Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заставил журналистов улыбнуться. Перед встречей со своим швейцарским коллегой он коротко поговорил с репортерами, немного нарушив формат общения.
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Перед встречей глав МИД России и Швейцарии на полях Генеральной Ассамблеи ООН швейцарскому журналисту удалось коротко побеседовать с российским министром. Во время разговора Лавров дал представителю СМИ несколько ответов, которые журналисты назвали истинно русскими. Видео опубликовано на сайте RT.

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Во время импровизированной пресс-конференции Сергей Лавров посоветовал репортеру никогда не говорить слово "последний". На вопрос, чего бы он пожелал Дидье Буркхальтеру, российский министр ответил: "Поднять пару стопок на полях Генассамблеи ООН".

Лавров использовал популярный англоязычный каламбур, намекая, что журналистам нужна лишь пара кадров (слово shot имеет два значения – "рюмка" и "кадр") и отметил, что с удовольствием бы предложил швейцарскому коллеге "пару стопок" чего-нибудь крепкого.

Сидящий напротив Лаврова Буркхальтер назвал ответы Лаврова истинно русскими. А когда глава МИД России в шутку предложил журналисту убраться вон, подтвердил свое высказывание.

Сергей Лавров – легкий и веселый человек. В августе 2015 года министр использовал нецензурное выражение на совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии. В Сети оно стало чрезвычайно популярным мемом. Тогда дипломат едва слышно охарактеризовал действия назойливых фотографов фразой "дебилы" и еще одним известным словом. Сам Лавров через какое-то время объяснил свой конфуз тем, что подумал: микрофон уже отключен.

В декабре 2016 года в Сети активно обсуждали видео со встречи глав МИД стран – членов ОБСЕ в немецком Гамбурге, на которой руководитель российского внешнеполитического ведомства резко отозвался о некоем собеседнике за кадром. Министру пришлось в сердцах повторить знакомую всем фразу, но, правда, в урезанном виде.

Автор: Александр Комаров19 сентября 2017, 15:05
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