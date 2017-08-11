Надоедливый Порошенко нашел способ усидеть на троне
Петр Порошенко в историю уже вошел, а в некоторых случаях даже вляпался. Тем не менее перед командой украинского лидера стоит задача – победить на выборах 2019 года любой ценой. И летнее затишье его штаб использует в полной мере: пока оппоненты расслабляются на курортах, здесь разрабатывают стратегию и тактику битв за киевский престол.
Главный вопрос, стоящий перед администрацией: каким выборам быть раньше – президентским или парламентским? Порошенко неоднократно заявлял, что досрочных выборов Рады не будет. "Кое-кто хочет накопить деньги, чтобы просто цинично и тупо, как говорят, покупать голоса. Выборы, друзья, еще очень нескоро. Избирательный сезон начнется в 2019 году", – напоминает слова президента "Украинская правда".
Но почему для него так важно избежать досрочных выборов? Логику Порошенко вполне можно понять, уверены авторы статьи. Даже раздробленная и еле живая Верховная рада для президента лучше, чем новая. Как показывают соцопросы, в случае проведения парламентских выборов сейчас правящая верхушка обречена на потерю власти. Главные конкуренты Порошенко ощутимо усилят позиции в парламенте.
Такой ход событий означал бы только одно – на операции "Переизбрание" можно ставить крест. А вот если выборы Рады пройдут после президентских, в случае успеха Петра Алексеевича ощутимо усилятся стартовые позиции его партии.
Правда, есть еще один вариант: Порошенко проигрывает выборы президента. Тогда те полгода, которые будут разделять президентские и парламентские выборы, станут временем для переформатирования, пишет издание. О путях отступления или даже эмиграции придется подумать многим из тех, кто сейчас руководит Украиной. И тогда Петру Алексеевичу придется ставить крест не только на президентских амбициях, но на своей голубой мечте стать депутатом Европарламента от Украины.
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