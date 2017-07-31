Ляшко обозвал американского посла на Украине животным

Скандальный украинский депутат Олег Ляшко снова отличился. На этот раз он обозвал посла США Мари Йованович слоном в посудной лавке и потребовал от МИДа направить запрос в Вашингтон об отзыве дипломата.

По мнению Ляшко, в Вашингтоне возмущаются, что Россия или Украина вмешиваются в их выборы, а сами при этом беспардонно суются во внутренние дела суверенного государства. Так унизительно указывают только сырьевым колониям", – написал политик на своей странице в Facebook.

Ляшко так эмоционально отреагировал на комментарий американского диппредставительства по поводу обнародования Высшей квалификационной комиссии судей Украины списка из 120 победителей конкурса на должности в новый Верховный суд страны. В посольстве США в Киеве скептически оценили результаты отбора и заявили, что "добропорядочность многих кандидатов вызывает сомнения".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко часто выступает с эпатажными и провокационными заявлениями. Не далее, как неделю назад он прокомментировал заявление Дональда Трампа о вмешательстве Киева в президентские выборы в США. "Если бы у президента Порошенко был мощный внутренний стержень, не демонстрировал перед каждым гибкость спины и меньше рефлексировал перед наемниками, на Украине было бы гораздо меньше проблем", – написал тогда политик в Facebook.

А в марте 2017 года Олег Ляшко заявил, что Украине навязывается внешнее управление. По словам политика, западные страны во главе с США должны проявлять уважение к "тысячелетней украинской нации". При этом глава Радикальной партии напомнил о том, как ранее депутаты Верховной рады возмущались, что при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче страной "руководили из российского посольства".

"Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше?" – недоуменно воскликнул скандальный политик, заявив при этом, что США должны проявлять уважение к "тысячелетней украинской нации".