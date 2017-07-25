Ляшко прошелся по мощному стержню Порошенко

Глава "Радикальной партии" Украины, член Верховной рады Олег Ляшко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Киева в президентские выборы в США в прошлом году. По словам политика, слова главы Белого дома – это плохой знак для украинского руководства.

Если бы у президента Порошенко был мощный внутренний стержень, не демонстрировал перед каждым гибкость спины и меньше рефлексировал перед наемниками, на Украине было бы гораздо меньше проблем", – написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, во вторник, 25 июля, Трамп опубликовал в своем микроблоге сообщение, где заявил, что Киев пытался "по-тихому" саботировать его предвыборную кампанию. "Тихая работа на усиление Клинтон". Так где же расследование, генпрокурор?" – разразился американский лидер гневной речью в Twitter.

Затем он обрушился на самого генерального прокурора Джефа Сешнса. Президент США обвинил его в недостаточно усердном расследовании нарушений закона его соперницей на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

Стоит отметить, что пока американские конгрессмены и другие представители политической элиты в очередной раз бездоказательно обвиняют во вмешательстве в выборы Россию, за последние полгода появилось достаточно свидетельств о том, что столь неблагородными вещами промышлял как раз-таки Киев, который продолжают поддерживать в Вашингтоне.

Так, 10 июля на брифинге с журналистами пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс заявила, что Демпартия пользовалась помощью украинского посольства для сбора компрометирующей информации на Трампа."Имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они приняли в официальном порядке", – сказала она.

Об этом же еще в конце прошлого года писало влиятельное американское интернет-издание Politico. В газете заявили, что поиском разоблачающей информации против республиканцев руководил чуть ли не сам президент Украины Петр Порошенко.

