Ляшко прошелся по мощному стержню Порошенко

Если бы у президента Порошенко был мощный внутренний стержень, не демонстрировал перед каждым гибкость спины и меньше рефлексировал перед наемниками, на Украине было бы гораздо меньше проблем", – написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, во вторник, 25 июля, Трамп опубликовал в своем микроблоге сообщение, где заявил, что Киев пытался "по-тихому" саботировать его предвыборную кампанию. "Тихая работа на усиление Клинтон". Так где же расследование, генпрокурор?" – разразился американский лидер гневной речью в Twitter.

Затем он обрушился на самого генерального прокурора Джефа Сешнса. Президент США обвинил его в недостаточно усердном расследовании нарушений закона его соперницей на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity