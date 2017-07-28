Сенат припер Трампа к стене санкциями против Москвы

Сенат США большинством голосов принял законопроект, которым на Россию, Иран и КНДР налагаются новые санкции. Теперь документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

Ограничения поддержали 98 сенаторов, двое высказались против. "Законопроект почти исключает надежды Трампа на более тесные связи с Москвой, поскольку его администрацию преследует конгресс и специальные адвокатские расследования по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году в США, чтобы повлиять на победу Трампа", – пишет Reuters.

Документ запрещает президенту США снимать с России санкции без разрешения парламентариев и вводит ряд экономических мер. Например, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефте– и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах.

Предусматривается и возможность введения персональных санкций. "Республиканский сенатор Джон Маккейн, ведущий конгрессмен, призывающий к твердой линии против России, сказал перед голосованием: "Соединенные Штаты Америки должны направить сильное послание Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не потерпим нападений на нашу демократию", – отмечает Reuters.

Теперь у главы государства есть десять дней, чтобы утвердить проект или наложить вето. Если Дональд Трамп откажется подписывать поправки, они все равно могут стать законом. Для этого всего лишь требуется повторное одобрение двумя третями парламентариев в каждой из палат конгресса. Судя по итогам нынешнего голосования, поправки вступят в силу, даже если Трамп будет против.

В российском МИДе санкции назвали шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений. Президент России Владимир Путин заявил, что будет вынужден ответить на американские инициативы. "В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны", – сказал он.