Трампы названы самыми красивыми политиками США

Составлен списко самых красивых политиков Вашингтона. Список составлен в алфавитном порядке, а значит в нем нет лучших и худших, но среди прочих красавиц значатся первая леди США Мелания Трамп и старшая дочь президента США Иванка.

Издание The Hill, которое и составило список, намеренно не представило его в виде рейтинга. Все попавшие в него персоны просто указаны в алфавитном порядке. Перечень составлен на основании мнений коллег политиков, их друзей и читателей издания, сообщает Lenta.ru.

Среди самых красивых политиков Вашингтона значатся Мелания и Иванка Трамп. По такому случаю 47-летняя первая леди США рассказала, что не экспериментирует со своим стилем: первая леди одевается в зависимости от того или иного мероприятия. Старшая дочь президента США, 35-летняя Иванка тем временем поделилась с читателями, что она и дети любят медитировать на свежем воздухе.

К слову, с недавних пор жительницы США стали делать косметические операции "под Меланию". Нож косметического хирурга позволяет им стать похожими на Меланию Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп женат в третий раз. С Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, они поженились в 2005 году. У супругов есть общий сын Бэррон. Иванка – старшая дочь Трампа от его брака с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. С некоторых пор Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают официальные должности помощников президента США.