Как Путин поссорил Европу и США

Американские санкции наносят серьезный удар по союзнику США – ЕС, и в результате еще больше упрочат позиции Владимира Путина. "Принцип "Америка прежде всего" не может означать, что интересы Европы на последнем месте, предупреждают Вашингтон в Брюсселе. Еврокомиссия намекнула на ответные меры в отношении своего "старшего партнера".

Действия США – вмешательство в энергетическую политику Германии. Санкции против газопровода "Северный поток-2" ставят под угрозу центральный европейский энергетический проект, заявляли немецкие политики во главе с канцлером Ангелой Меркель. Однако тон их заявлений неожиданно смягчился уже после того, как американский конгресс одобрил законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Издание Der Spiegel объясняет это тем, что Берлину удалось пролоббировать свои интересы.

Теперь в Германии считают, что текст законопроекта значительно улучшился по сравнению с версией, что пришла из Сената. Как отмечают авторы, в статье 232, где речь идет о санкциях против компаний, которые помогают строить российский газопровод, указано: "президент США может после согласования с союзниками США принять соответствующие меры". По мнению аналитиков, эта довольно мягкая формулировка оставляет Дональду Трампу место для маневра.

Тот же Der Spiegel и его обозреватель Беньямин Биддер предрекают: шаги Вашингтона приведут совсем не к тому эффекту, какой задумывался: они упрочат позиции российского президента Владимира Путина. Автор подчеркивает: американские санкции преследуют цель поставить Россию на колени в экономическом плане – но при этом в Вашингтоне не понимают главных механизмов российской политики".

"Если россиянам покажется, что заграница оказывает давление на их страну, они сплотятся вокруг своего президента, несмотря на недовольство его внутренней политикой", – пишет Биддер. По его мнению, еще более запутывает ситуацию тот факт, что на самом-то деле Америке вовсе не нужно, чтобы Россия в результате американских санкций погрузилась в глубокий кризис. Автор напоминает, что за первые 10 лет нахождения Путина у власти российский ВВП увеличился в восемь раз, и в городах впервые начал формироваться средний класс. По мнению издания, сегодня именно среди представителей этой прослойки больше всего недовольных властью. Так что "главный враг Путина - не бедность, а растущее благосостояние и взрослеющее население", – считает автор.

Подобное противоречивое заключение – далеко не единственное во всей санкционной истории. Несоответствия можно разглядеть и в заявлениях Брюсселя. "Принцип "Америка прежде всего" не может означать, что интересы Европы на последнем месте. Американский законопроект может возыметь непреднамеренные односторонние последствия", – высказался на днях председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. И даже пообещал некие ответные меры против самого главного союзника Европы. В то же время, в Брюсселе утверждают, что "доминирующим стратегическим приоритетом остается сохранение единства с США перед лицом воинственности России".

Во всех этих несостыковках можно усмотреть свою логику. В развитие истории можно ожидать заявлений о том, что сработал очередной "хитрый план" Путина. "Вынудив" США ужесточить антироссийские санкции, стратег подставил под удар Европу – рассорив таким образом "партнеров" России, некогда выступавших единым фронтом. Чем не сценарий для голливудского триллера?