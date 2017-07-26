Санкции под санкциями

Все сейчас все о санкциях только и говорят. Все мы под ними, санкциями, ходим. То Европа против нас ввела ограничения, то мы против нее. Они нам кредиты давать не хотят, мы у них продовольствие больше не закупаем. Посадили так сказать на голодный паек. Где санкции – там и контрсанкции. Контрабандную продукцию сельского хозяйства даже давят на таможне бульдозерами, голодающим Африки не отдают. В общем, борьба в разгаре.

Появились целые санкционные списки, с фамилиями и должностями. Но всех фамилий этих чиновников, депутатов и прочих неугодных граждан никто не знает – списки преимущественно закрытые. Только на границе и выясняется иногда что гражданин певец пел в Крыму и далее ему въезд на "вильну Украину" закрыт чуть не навсегда. Привет от СБУ. А которые с открытыми фамилиями, те гордятся и даже презирают тех кто в стоп-лист не попал, так сказать "в списках не значился". Внезапно появляются все новые ограничения – молдаване заявляют что дескать не может вице-премьер Рогозин лететь в ихнюю Молдавию на самолете. На мотоцикле можно, на вертолете, лучше конечно на танке. А он и так уже под санкциями США, ему все равно. Пишет мол "приеду обязательно". Тут вспоминается героический подводник Маринеско, объявленный не менее как "личным врагом фюрера". То есть ограничения распространяются и на товары и на отдельных лиц.

Но недавно из-за санкций против экономически скромной России передрались два больших макроэкономических слона – ЕС и Штаты. Американский конгресс в законотворческом угаре добрался и до "Северного потока-2". Хотят своими танкерами со сжиженным топливом "импортозаместить" для немцев с поляками наш газ из труб. А кто не согласен в старушке-Европе – против тех тут же репрессии. Такие вот у них в штатах законы. И двурушник Трамп взялся все это подписать своим президентским пером. Ведь еще вчера мы брали с ним с тоски по банке на G-20 ну а сегодня он уже кричит: "Меняй сахалинский газ на наш сланцевый".

Но тут уже и Германия возмутилась, и Австрию подбила – они скооперировались и силами МИДов заявили что вопросы энергоснабжения Европы будет решать сама Европа а не заокеанский фермерский конгресс. А еврокомиссар Юнкер пригрозил Штатам контрсанкциями – дескать европейским банкам ограничат инвестиции в американские проекты. И заявил что если Америка превыше всего то это еще не значит что Европа должна быть в... на последнем месте. Неслыханное дело! Ну европейцы-то знают что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть замерзающих. Летом у них жарко, а вот зимой – не очень. Вот и не хотят покупать за морем телушку за полушку да доллар перевоз. Это себе может позволить разве что богатая Украина – уголек теперь приобретает и в ЮАР и даже в Штатах, как и атомное топливо. Не желает покупать донецкое, ну что поделаешь. Дело принципа, а принципы – дорогое удовольствие в наши дни. Вот и получается как в рассказе Чехова "Стража под стражей" – санкционеры сами оказались под санкциями.

Даже и мы, уж на что привычные к американским "закидонам", а и то начали искать ответ. Парламентарий Константин Косачев пообещал что мол непременно ответим. Неизвестно правда как – может откажемся "Боинги" покупать, может Макдональдсы прикроем, но только всего жалко. А уж отказаться от американских ценных бумаг, в которых у РФ золотого запаса хранится чуть ли не на сто миллиардов не рублей, вообще невозможно. Эти их ценные бумаги, то есть обязательства американского правительства, для нас святое.

Вокруг пресловутых санкций уже и свой язык образовался. Помимо той же "санкционки" тут и сложные дипломатические "контрсанкции" и даже эротичное "я медленно снимаю с тебя санкции". Однако же в целом с России снимать их ни американцы ни европейцы не торопятся – видимо страна наша внешне не очень привлекательна для них. Впрочем по восточному симпатичным Ирану и КНДР которые проходят у конгрессменов по той же статье "тяжкие и особо тяжкие преступления против США" рассчитывать на милосердие также не приходится.

Конечно самая страшная санкция – это климатическая, если совсем отменят лето. Ну выдадут пару дней демо-версии как на этой неделе, чтоб не забывали чего лишились – и все. Ведь "глобальное потепление" – явно дело рук человеческих раз с ним все так носятся и даже подписали "Парижское соглашение по климату". Правда климатологи утверждают что антропогенный фактор – не главное, но кто ж им верит. Говорят надо ограничить выбросы промышленных газов, и все были сначала "За". А Трамп как та баба-яга – против, решил не подписывать соглашение и это явно направлено супротив нас. Перекроют сначала тепло, потом кислород – и сиди всю жизнь под дождем, мокни, задыхайся.

В общем будущее у нас будет такое что Оруэлл бы не поверил. Европейцы из-под полы будут закупать сибирский газ, провозить с собой баллонами через границу, а если на таможне отберут – тут же сожгут. У нас контрабандой будут употреблять лето, вроде как сейчас едят настоящие французские рокфор и итальянский пармезан. По Жванецкому: "И что самое противное – названия у них одинаковые". Ну кто на Таити, с попугаем Кешей, кто на дачу под кварцевую лампу в теплице, кому и Серебряный Бор – Сен-Тропе и Ибица. Главное чтоб оно не протекало, наше импортозамещение дефицитного лета. Каждый сам за себя и проживем как-нибудь, прорвемся.