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Санкции под санкциями

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Все сейчас все о санкциях только и говорят. Все мы под ними, санкциями, ходим. То Европа против нас ввела ограничения, то мы против нее. Они нам кредиты давать не хотят, мы у них продовольствие больше не закупаем. Посадили так сказать на голодный паек. Где санкции – там и контрсанкции. Контрабандную продукцию сельского хозяйства даже давят на таможне бульдозерами, голодающим Африки не отдают. В общем, борьба в разгаре.
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Появились целые санкционные списки, с фамилиями и должностями. Но всех фамилий этих чиновников, депутатов и прочих неугодных граждан никто не знает – списки преимущественно закрытые. Только на границе и выясняется иногда что гражданин певец пел в Крыму и далее ему въезд на "вильну Украину" закрыт чуть не навсегда. Привет от СБУ. А которые с открытыми фамилиями, те гордятся и даже презирают тех кто в стоп-лист не попал, так сказать "в списках не значился". Внезапно появляются все новые ограничения – молдаване заявляют что дескать не может вице-премьер Рогозин лететь в ихнюю Молдавию на самолете. На мотоцикле можно, на вертолете, лучше конечно на танке. А он и так уже под санкциями США, ему все равно. Пишет мол "приеду обязательно". Тут вспоминается героический подводник Маринеско, объявленный не менее как "личным врагом фюрера". То есть ограничения распространяются и на товары и на отдельных лиц.

Но недавно из-за санкций против экономически скромной России передрались два больших макроэкономических слона – ЕС и Штаты. Американский конгресс в законотворческом угаре добрался и до "Северного потока-2". Хотят своими танкерами со сжиженным топливом "импортозаместить" для немцев с поляками наш газ из труб. А кто не согласен в старушке-Европе – против тех тут же репрессии. Такие вот у них в штатах законы. И двурушник Трамп взялся все это подписать своим президентским пером. Ведь еще вчера мы брали с ним с тоски по банке на G-20 ну а сегодня он уже кричит: "Меняй сахалинский газ на наш сланцевый".

Но тут уже и Германия возмутилась, и Австрию подбила – они скооперировались и силами МИДов заявили что вопросы энергоснабжения Европы будет решать сама Европа а не заокеанский фермерский конгресс. А еврокомиссар Юнкер пригрозил Штатам контрсанкциями – дескать европейским банкам ограничат инвестиции в американские проекты. И заявил что если Америка превыше всего то это еще не значит что Европа должна быть в... на последнем месте. Неслыханное дело! Ну европейцы-то знают что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть замерзающих. Летом у них жарко, а вот зимой – не очень. Вот и не хотят покупать за морем телушку за полушку да доллар перевоз. Это себе может позволить разве что богатая Украина – уголек теперь приобретает и в ЮАР и даже в Штатах, как и атомное топливо. Не желает покупать донецкое, ну что поделаешь. Дело принципа, а принципы – дорогое удовольствие в наши дни. Вот и получается как в рассказе Чехова "Стража под стражей" – санкционеры сами оказались под санкциями.

Дональд Трамп. Фото: Isaac Brekken/Gettyimages.ru

Даже и мы, уж на что привычные к американским "закидонам", а и то начали искать ответ. Парламентарий Константин Косачев пообещал что мол непременно ответим. Неизвестно правда как – может откажемся "Боинги" покупать, может Макдональдсы прикроем, но только всего жалко. А уж отказаться от американских ценных бумаг, в которых у РФ золотого запаса хранится чуть ли не на сто миллиардов не рублей, вообще невозможно. Эти их ценные бумаги, то есть обязательства американского правительства, для нас святое.

Вокруг пресловутых санкций уже и свой язык образовался. Помимо той же "санкционки" тут и сложные дипломатические "контрсанкции" и даже эротичное "я медленно снимаю с тебя санкции". Однако же в целом с России снимать их ни американцы ни европейцы не торопятся – видимо страна наша внешне не очень привлекательна для них. Впрочем по восточному симпатичным Ирану и КНДР которые проходят у конгрессменов по той же статье "тяжкие и особо тяжкие преступления против США" рассчитывать на милосердие также не приходится.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Конечно самая страшная санкция – это климатическая, если совсем отменят лето. Ну выдадут пару дней демо-версии как на этой неделе, чтоб не забывали чего лишились – и все. Ведь "глобальное потепление" – явно дело рук человеческих раз с ним все так носятся и даже подписали "Парижское соглашение по климату". Правда климатологи утверждают что антропогенный фактор – не главное, но кто ж им верит. Говорят надо ограничить выбросы промышленных газов, и все были сначала "За". А Трамп как та баба-яга – против, решил не подписывать соглашение и это явно направлено супротив нас. Перекроют сначала тепло, потом кислород – и сиди всю жизнь под дождем, мокни, задыхайся.

В общем будущее у нас будет такое что Оруэлл бы не поверил. Европейцы из-под полы будут закупать сибирский газ, провозить с собой баллонами через границу, а если на таможне отберут – тут же сожгут. У нас контрабандой будут употреблять лето, вроде как сейчас едят настоящие французские рокфор и итальянский пармезан. По Жванецкому: "И что самое противное – названия у них одинаковые". Ну кто на Таити, с попугаем Кешей, кто на дачу под кварцевую лампу в теплице, кому и Серебряный Бор – Сен-Тропе и Ибица. Главное чтоб оно не протекало, наше импортозамещение дефицитного лета. Каждый сам за себя и проживем как-нибудь, прорвемся.

26 июля 2017, 18:43

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