Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ

Президент России Владимир Путин встретился с классными руководителями выпускных классов столичных школ, рассказав им об устройстве на работу в КГБ. Также он поведал о том, кем хотел стать в юности.

Глава государства признался, что в юности хотел иметь совсем другую профессию. Будущий президент мечтал стать летчиком.

"Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", – цитирует российского лидера РИА Новости. По его словам, в итоге он понял, что ему это будет неинтересно.

Путин поделился и еще одни интересным фактом совей биографии. Так, ради работы в КГБ он перестал заниматься некоторыми дисциплинами. Дело в том, что когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть. Там ему дали совет.

"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", – вспоминает глава государства. Он добавил, что там ему посоветовали закончить сначала вуз и получить юридическое образование.

"С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", – сказал Путин. В итоге он поступил на юрфак. Отметим, Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. А в конце 70-х – начале 80-х – московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год будущий президент России работал в ГДР.

Как писали Dni.Ru, в беседе с учителями глава государства рассказал о процессе съемок нового фильма режиссера Оливера Стоуна. Он отметил, что "Путин" снимался "на ходу".

Путин - Стоуну: Вас еще никогда в жизни не били?

Стоун: Иногда было

Путин: За этот фильм вам достанется

Стоун: Да, но он того стоит pic.twitter.com/CwMGhX2CjO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июня 2017 г.

"Все это было так, мне говорили, вот он приехал, надо с ним встретиться. Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было", – признался президент. Также он упомянул, что спросил у американца, били ли его когда-нибудь в жизни. "Я сказал, вам это предстоит", – пошутил российский лидер.