Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
Глава государства признался, что в юности хотел иметь совсем другую профессию. Будущий президент мечтал стать летчиком.
"Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", – цитирует российского лидера РИА Новости. По его словам, в итоге он понял, что ему это будет неинтересно.
Путин поделился и еще одни интересным фактом совей биографии. Так, ради работы в КГБ он перестал заниматься некоторыми дисциплинами. Дело в том, что когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть. Там ему дали совет.
"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", – вспоминает глава государства. Он добавил, что там ему посоветовали закончить сначала вуз и получить юридическое образование.
"С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", – сказал Путин. В итоге он поступил на юрфак. Отметим, Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. А в конце 70-х – начале 80-х – московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год будущий президент России работал в ГДР.
Как писали Dni.Ru, в беседе с учителями глава государства рассказал о процессе съемок нового фильма режиссера Оливера Стоуна. Он отметил, что "Путин" снимался "на ходу".
Путин - Стоуну: Вас еще никогда в жизни не били?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июня 2017 г.
Стоун: Иногда было
Путин: За этот фильм вам достанется
Стоун: Да, но он того стоит pic.twitter.com/CwMGhX2CjO
"Все это было так, мне говорили, вот он приехал, надо с ним встретиться. Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было", – признался президент. Также он упомянул, что спросил у американца, били ли его когда-нибудь в жизни. "Я сказал, вам это предстоит", – пошутил российский лидер.
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